«Удаленку» для общественных обсуждений по градостроительной документации продлили в Петербурге до конца 2023 года

В Петербурге по предложению Смольного до конца 2023 года продлевают «удаленку» для общественных обсуждений по градостроительной документации. Документ 18 мая на заседании Заксобрания был внесен с голоса и принят в первом чтении.
«Проектом данного закона продлевается действие особенностей организации общественных обсуждений по проекту Генплана и изменений к нему, правилами землепользования и застройки и некоторых других документов по аналогии с тем, как это было до сих пор, до конца 2023 года», — рассказал представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, добавив: «Это необходимо, потому что у нас не отменен режим, связанный с ковид-ограничениями».
Другая важная новелла: из полномочий правительства города исключается необходимость по установлению порядка мониторинга реализации документации по планированию территории в связи с отсутствием необходимости проведения такого мониторинга. «Эта поправка вызвала определенные возражения, споры», — признал Сухенко.
Возможность принятия решения о подготовке проекта планировки территории (ППТ) по линейным объектам, что должно облегчить строительство таких объектов. Линейные объекты — это дороги.
«Пора уже заканчивать ограничивать публичные обсуждения, публичные собрания и так далее и вообще возможность людям высказать свою позицию ковидом, СВО и разными другими причинами», — заявил глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов, добавив, что фракция будет голосовать против.
Коммунист Александр Рассудов поддержал законопроект, добавив, что ППТ — это не «свод социальных обязательств». Также инициативу поддержал единоросс Валерий Гарнец, глава парламентской комиссии по градостроительству.
Возможность проведения общественных обсуждений (их можно проводить в онлайн-формате) вместо публичных слушаний, которые проходят очно, ввели с началом пандемии COVID-19. Также сроки проведения общественных обсуждений были сокращены до месяца https://www.fontanka.ru/2022/04/29/71295440/.