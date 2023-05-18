«Удаленку» для общественных обсуждений по градостроительной документации продлили в Петербурге до конца 2023 года

В Петербурге по предложению Смольного до конца 2023 года продлевают «удаленку» для общественных обсуждений по градостроительной документации. Документ 18 мая на заседании Заксобрания был внесен с голоса и принят в первом чтении.



«Проектом данного закона продлевается действие особенностей организации общественных обсуждений по проекту Генплана и изменений к нему, правилами землепользования и застройки и некоторых других документов по аналогии с тем, как это было до сих пор, до конца 2023 года», — рассказал представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко, добавив: «Это необходимо, потому что у нас не отменен режим, связанный с ковид-ограничениями».

