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    В Петербурге девочка попала в больницу с травмой головы. Родители винят отца одноклассницы

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    Защищал своего ребёнка, обидел чужого. Примерно так объяснили родители состояние десятилетней дочери, которой потребовалась медицинская помощь в Московском районе Петербурга, и указали на знакомого. Разбираться предстоит полиции.

    Школьницу накануне осматривали в травматологическом отделении, стало известно «Фонтанке» 18 мая. Отметили ушиб на затылке, проверяли на сотрясение мозга. По информации издания, госпитализация девочке не понадобилась.

    Мать рассказала, что травму её дочери нанёс отец одноклассницы двумя днями ранее. У детей вышел разлад, мужчина агрессивно заступился за своего ребёнка на детской площадке на улице Победы. Он, как говорят, схватил девочку за волосы и ударил по голове.

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