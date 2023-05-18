Работы на коммуникациях добавят ограничений на Луначарского и Заневском

С 19 мая новые ограничения движения из-за различных работ вступят в силу в четырех районах Петербурга: Василеостровском, Выборгском, Калининском и Красногвардейском. Об этом 17 мая предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



На Васильевском острове продолжается реконструкция теплосети на улице Кораблестроителей. До 21 мая ограничат движение по участку улицы Кораблестроителей от Новосмоленской набережной до Мичманской улицы, проезд по основному ходу закроют и движение организуют по «карману». Объехать участок можно будет по улице Кораблестроителей, Морской и Новосмоленской набережным, Наличной улице и улице Нахимова. Одновременно до 25 мая, напомним, ограничено движение на перекрестке улицы Кораблестроителей с Мичманской улицей и до 3 октября — на участке Кораблестроителей от Мичманской до Наличной улицы.