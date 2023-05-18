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    Работы на коммуникациях добавят ограничений на Луначарского и Заневском

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    С 19 мая новые ограничения движения из-за различных работ вступят в силу в четырех районах Петербурга: Василеостровском, Выборгском, Калининском и Красногвардейском. Об этом 17 мая предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    На Васильевском острове продолжается реконструкция теплосети на улице Кораблестроителей. До 21 мая ограничат движение по участку улицы Кораблестроителей от Новосмоленской набережной до Мичманской улицы, проезд по основному ходу закроют и движение организуют по «карману». Объехать участок можно будет по улице Кораблестроителей, Морской и Новосмоленской набережным, Наличной улице и улице Нахимова. Одновременно до 25 мая, напомним, ограничено движение на перекрестке улицы Кораблестроителей с Мичманской улицей и до 3 октября — на участке Кораблестроителей от Мичманской до Наличной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Парголово продолжают прокладывать водопровод, в связи с чем с 19 мая по 7 июля перекроют Кооперативную улицу от улицы Вологдина до конца улицы. Объезд предусмотрен по улице Вологдина, Карьерной улице и основному проезду Заречной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 27 июня ограничат движение по проспекту Луначарского от улицы Руставели до улицы Ушинского. Там с начала апреля прокладывают кабельную линию, и работы продлятся до октября. Кроме того, до 15 июня ограничен проезд по улице Руставели у проспекта Луначарского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А с 19 мая по 8 июля ограничат движение на перекрестке Заневского проспекта и проспекта Шаумяна. Там будут прокладывать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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