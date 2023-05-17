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    Мишустин: Годовая инфляция в России составила 2,3%

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    9 комментариев

    Годовая инфляция в России на сегодняшний день составила 2,3%. Об этом 17 мая во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Отвечая на другой вопрос главы государства, он сообщил, что, по предварительным данным, за 2022 год зарплаты россиян в номинальном выражении выросли на 13%, в реальном — примерно на 3%.

    Реальные располагаемые доходы россиян по итогам прошедшего года снизились на 1%, но, как отмечал в марте 2023 года Путин, теперь «идет тенденция на повышение».

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    Комментарии 9

    Гость17 Мая 2023 в 16:23
    Запятую правее надо.
    +1−0
    Гость17 Мая 2023 в 16:21
    Ха-ха-ха!..
    +1−0
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