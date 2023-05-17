Мишустин: Годовая инфляция в России составила 2,3%

Годовая инфляция в России на сегодняшний день составила 2,3%. Об этом 17 мая во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.



Отвечая на другой вопрос главы государства, он сообщил, что, по предварительным данным, за 2022 год зарплаты россиян в номинальном выражении выросли на 13%, в реальном — примерно на 3%.



Реальные располагаемые доходы россиян по итогам прошедшего года снизились на 1%, но, как отмечал в марте 2023 года Путин, теперь «идет тенденция на повышение».

