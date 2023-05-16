Дефицит федерального бюджета уже превысил годовой план: чего ждать россиянам

Доходы падают, госрасходы растут. Выдержат ли это карманы обычных жителей? Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





Доходы российского бюджета за первые четыре месяца этого года снизились на 22%, причем нефтегазовые упали в два раза. Расходы, напротив, выросли на 26%. А общий дефицит федерального бюджета превысил план на 2023 год. Эти цифры приводятся в официальном сообщении Минфина России. Разбираем, скажутся ли санкции и ограничения экспорта на налоговых поступлениях, что будет с экономикой страны и регионов и чем рост дефицита бюджета грозит обычным гражданам.

Доходы упали, но всё хорошо Доходы федерального бюджета в январе — апреле 2023 года составили 7,78 триллиона рублей, что на 22% ниже показателя за аналогичный период 2022 года. Расходы составили 11,2 триллиона рублей, превысив прошлогодние на 26%. Дефицит федерального бюджета достиг 3,42 триллиона рублей и превысил запланированный на этот год показатель — 2,9 триллиона рублей. Такую предварительную оценку исполнения бюджета за первые четыре месяца этого года дал Минфин России. При этом релиз ведомства насыщен массой позитивных оговорок. «Динамика поступления ненефтегазовых доходов и финансирования расходов свидетельствуют о постепенной нормализации исполнения федерального бюджета <...> и в целом соответствует параметрам закона о бюджете», — говорится в докладе.

Есть и реальный позитив - обнародованные 15 мая данные о средней цене российской нефти марки Urals показывают, во-первых, ее резкий рост - 55,97 долл за баррель против 51,15 месяцем ранее. А во-вторых, заметное сокращение дисконта относительно мировых цен. С точки зрения бюджета это явление особенно важно, так как позволяет правительству заметно повысить экспортную пошлину на нефть - с 14,4 долл за тонну сразу до 16,2. Это не позволит, конечно, ликвидировать дефицит нефтегазовых доходов, но дает чиновникам возможность чуть позитивнее смотреть в будущее, а главное, давай более позитивные прогнозы. Чем они и занимаются.



«Наблюдается устойчивая положительная динамика», «постепенно выходит на стабильную траекторию», «будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений», «обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям», «обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита»... И, наконец, главный вывод: «Таким образом, исполнение федерального бюджета <...> обеспечивает устойчивость бюджетной системы и укрепляет макроэкономическую и финансовую стабильность Российской Федерации».

Что говорят эксперты Доходная часть бюджета по-прежнему существенно отстает от базы соответствующего периода прошлого года из-за сократившихся нефтегазовых доходов, отметили эксперты.

— В апреле спад нефтегазовых доходов усилился в годовом выражении, однако это связано в основном с высокой базой апреля 2022 года. Стоит отметить, что в апреле для конъюнктуры нефтяных доходов были относительно благоприятные условия — средняя цена Urals повысилась за счет повышения цены Brent и сокращения дисконта Urals после неожиданного решения ОПЕК+ о сокращении добычи, а курс рубля ослаб. Соотношение мировых цен на нефть и курса рубля в начале мая выглядит менее благоприятно для нефтяных доходов, — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая.

«Главным фактором неопределенности сейчас является динамика расходов бюджета» Ольга Беленькая, эксперт «Финам»

Хотя Минфин по-прежнему уверяет, что их (расходов. — Прим. ред.) объём в соответствии с бюджетным правилом будет ограничен предельным размером утвержденных законом о бюджете ассигнований плюс возможными дополнительными нефтегазовыми доходами, это выглядит труднореализуемым в условиях, когда за 4 месяца расходы уже достигли 39% от утвержденного в бюджете годового плана и 37% от ожидаемых годовых расходов, — добавила Ольга Беленькая.



Эксперт «Финам» прогнозирует дефицит бюджета в 4–5 триллиона рублей по итогам года, но возрастает риск, что он может оказаться выше. Хотя внутренний рынок и резервы Фонда национального благосостояния пока вполне позволяют финансировать бюджетный дефицит, его расширение по отношению к заложенным в бюджет проектировкам может быть одним из аргументов для повышения ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы, добавила Ольга Беленькая.

— Дефицит доходов федерального бюджета, возникший в начале года, — острый, но предсказуемый. Как будет развиваться ситуация с экспортными объемами и ценами энергоносителей, предсказать сейчас едва ли возможно. Стоит только помнить, что существует фактор сезонности, который во втором полугодии на руку экспортерам. Чем ближе зима в северном полушарии, тем выше и спрос, и цены. Так что второе полугодие стоит ожидать для федерального бюджета лучшим, чем первое, — объяснила руководитель аналитического агентства So invest Анастасия Кузьминова.



Проблема не в росте бюджетного дефицита как такового, а в том, каким образом правительство собирается с ним справляться, отметил экономист и автор Telegram-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев. — Можно пойти на дальнейшую накачку заказами предприятий в расчете на то, что рано или поздно деньги, потраченные правительством, превратятся в инвестиции, — рассуждает Дмитрий Прокофьев. — То есть завод заработает на госзаказе, выплатит зарплату и налоги, рабочие захотят купить товары, и кто-то создаст производство этих товаров. Либо правительство может продолжать брать в долг, вопрос только в том, кто и на каких условиях даст ему эти деньги. Либо правительство будет повышать налоги. Конечно, есть еще один способ борьбы с бюджетным дефицитом — уронить рубль. Но власти явно не хотят этого делать, добавил экономист.

«У человека, живущего в России, есть три признака экономического кризиса: падение курса рубля, рост цен и дефицит товаров» Дмитрий Прокофьев, экономист

— Любой из этих факторов страшно раздражает население. А уж все три — совсем критичная история, — объяснил Дмитрий Прокофьев. — Да, такая опция, как девальвация рубля, существует. Но правительство очень не хочет ею пользоваться. Потому что падение рубля сильно разрушит потребительскую витрину, которую власть старательно поддерживает. При падении рубля с полок магазинов исчезнут многие товары и вырастут цены. Сейчас за счет того, что правительство закрывает глаза на всевозможные серые схемы импорта, ассортимент в целом поддерживается, хотя и ухудшился.



Дефицитный бюджет стал нормой Государственные расходы растут очень высокими темпами, подтверждают эксперты. При этом для более чем половины российских регионов характерен завышенный уровень бюджетного дефицита, нередко он на несколько десятков процентов превышает доходную часть.

— Формула успеха для бюджетного благополучия в регионах непостоянна. Фундаментально правильное решение было принято еще 7–8 лет назад: оставлять налог на прибыль в региональных бюджетах, а федеральному перечислять поступления от НДС и НДФЛ, — отметил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — Однако некоторые финансово неблагополучные регионы уже лет десять неплохо осваивают льготные казначейские кредиты, проявляя, по сути, иждивенчество. Дефицитный или профицитный бюджет в регионе — еще не показатель проблемы или успеха. Экономически и финансово здоровые Москва, Московская область, Санкт-Петербург и многие другие признанные локомотивы российской экономики имеют значительные расходные части бюджетов. Это значит, что свободных денежных средств у них нет, но перезанять им на долговом рынке гораздо легче, чем другим регионам.



Сбалансированные региональные бюджеты сегодня принимают лишь несколько регионов — не более 10.

— Закономерностью стало принятие дефицитных бюджетов в России. Никакой трагедии в этом нет, но важно сохранить доходную часть бюджетов, — отметил Андрей Лобода. — Российские активы сегодня оцениваются ниже своей справедливой рыночной стоимости в 2–3 раза. Точки роста для экономики регионов вполне очевидны. Тем более, что уже принятые регионами бюджеты будут, вполне очевидно, еще не раз корректироваться.



Формально бюджетная система в регионах сохранила устойчивость. Но, по мнению экономистов, сбалансированность обеспечена исключительно финансами из федерального бюджета.

— При этом большая часть регионов не может увеличить дефицит своих бюджетов. Местные бюджеты формируются за счет НДФЛ и налога на прибыль. Благодаря высоким ценам на сырье в первой половине прошлого года были большими налоги на прибыль предприятий. Но уже во второй половине 2022-го налоги начали проваливаться, причем значительно, — отметил Дмитрий Прокофьев. — Сейчас рост налога на прибыль в промышленных регионах обеспечен за счет того, что правительство закачивает колоссальные финансовые средства в определенный сектор экономики — обрабатывающую промышленность. Но опять же это фактически деньги федерального бюджета. Покупателем продукции предприятий выступает бюджет, а без заказов никакого роста прибыли и налогов на нее не было.



Таким образом, бюджетная стабильность регионов в огромной степени определяется, с одной стороны, прямыми бюджетными трансфертами, с другой — заказами, которые правительство размещает на промышленных предприятиях. Чем это грозит обычным жителям Рост дефицита федерального бюджета — это проинфляционный фактор. Только так может дефицит повлиять на карман каждого из нас, отметили эксперты.

— Бюджетникам не перестанут платить зарплату, как в 90-е . Не нужно этого бояться ни в этом году, ни в следующие пару-тройку лет точно. Кончатся деньги в Фонде национального благосостояния — нам займут Китай и ОАЭ. Благо сейчас внешний долг у России — один из самых низких в мире относительно ВВП, а по размеру ВВП мы вышли на 8-ю позицию в мире, — объяснила Анастасия Кузьминова. — Инфляция при этом совершенно не обязательно будет сопровождать бюджетный дефицит.

Более того, скорее всего, потребительская инфляция сохранится на нынешнем уровне еще долго, спрогнозировала эксперт.

— По итогам первого квартала потребительский спрос в регионе продолжил стагнировать. Это видно по тому, что динамика розничного товарооборота хуже динамики потребительских цен, — указала Анастасия Кузьминова. — Завоз инфляции через валютный курс тоже в ближайшее время не предвидится — доллар ушел в коррекцию. А вот реальные зарплаты постепенно разворачиваются в сторону роста, под влиянием обостряющегося кадрового голода.



Дефицит региональных бюджетов не должен беспокоить простых граждан, согласились другие эксперты.

— Государство продолжает усиливать социальный вектор развития, особенно это касается выплат пенсий и пособий, которые еще успевают проиндексировать выше уровня инфляции, — указал эксперт BitRiver.



Он напомнил, что любые секторальные санкции и ограничения в адрес той или иной отрасли России — это снижение экспорта и выручки предприятия на 20–30%. В этой ситуации сохранение стабильности на рынке труда видится более приоритетной задачей по сравнению с ростом выручки и сохранением капитализации региональных компаний, резюмировал Андрей Лобода.

А вы ощутили на себе последствия экономического кризиса? Нет, всё как было, так и осталось, живу хорошо Кризис не ощутил, но жить стало тяжелее Да, познал кризис сполна, всё стало очень плохо Не живу в России и не знаю ни о каком кризисе