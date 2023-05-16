Поплатились за дешевые «услуги». В Петербурге попались автомобильные «страховщики»

В Петербурге задержали компанию «коллег», которые, по предварительным данным, мошенничали с автомобильными страховками. Они могли сбыть около трех тысяч поддельных полисов, сообщила 16 мая официальный представитель МВД Ирина Волк.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Следствие полагает, что злоумышленники писали гражданам в мессенджере и под видом агентов известных компаний предлагали оформить страховой полис на
Пока установлено 11 таких эпизодов в отношении жителей Петербурга, Москвы, Уфы, Алтайского и Краснодарского края. Следственное управление МВД по Петербургу и области возбудило несколько дел о мошенничестве, их объединили в одно производство.
Среди семерых задержанных — двое предполагаемых организаторов, разработчик программного кода, трое менеджеров и ответственная за поддельные полисы. Всем фигурантам запретили определенные действия, кроме предполагаемого организатора, который пытался скрыться. Он под домашним арестом.
Дома и в офисах у задержанных нашли и изъяли 25 телефонов, ноутбуки, банковские и сим-карты. Кроме того, оперативники обнаружили базу данных со сведениями об изготовлении и сбыте почти трех тысяч поддельных полисов.