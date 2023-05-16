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    Поплатились за дешевые «услуги». В Петербурге попались автомобильные «страховщики»

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    В Петербурге задержали компанию «коллег», которые, по предварительным данным, мошенничали с автомобильными страховками. Они могли сбыть около трех тысяч поддельных полисов, сообщила 16 мая официальный представитель МВД Ирина Волк.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Следствие полагает, что злоумышленники писали гражданам в мессенджере и под видом агентов известных компаний предлагали оформить страховой полис на 15–20 % дешевле обычного. У согласившихся они узнавали паспортные данные и информацию о машинах и водительских правах, а потом отправляли ссылку — якобы на официальный сайт компании. На самом деле она была фишинговой, но сразу обман не раскрывался — потерпевшим высылали «отрисованные» полисы, чтобы они ничего не заподозрили. Затем им предлагали ввести номер полученного документа на «сайте компании», но при запросе срабатывало уже скачанное вредоносное ПО — оно перенаправляло пользователя на сайт аферистов, и он получал автоматический положительный ответ на запрос.

    Пока установлено 11 таких эпизодов в отношении жителей Петербурга, Москвы, Уфы, Алтайского и Краснодарского края. Следственное управление МВД по Петербургу и области возбудило несколько дел о мошенничестве, их объединили в одно производство.

    Среди семерых задержанных — двое предполагаемых организаторов, разработчик программного кода, трое менеджеров и ответственная за поддельные полисы. Всем фигурантам запретили определенные действия, кроме предполагаемого организатора, который пытался скрыться. Он под домашним арестом.

    Дома и в офисах у задержанных нашли и изъяли 25 телефонов, ноутбуки, банковские и сим-карты. Кроме того, оперативники обнаружили базу данных со сведениями об изготовлении и сбыте почти трех тысяч поддельных полисов.


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