Поплатились за дешевые «услуги». В Петербурге попались автомобильные «страховщики»

В Петербурге задержали компанию «коллег», которые, по предварительным данным, мошенничали с автомобильными страховками. Они могли сбыть около трех тысяч поддельных полисов, сообщила 16 мая официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствие полагает, что злоумышленники писали гражданам в мессенджере и под видом агентов известных компаний предлагали оформить страховой полис на 15–20 % дешевле обычного. У согласившихся они узнавали паспортные данные и информацию о машинах и водительских правах, а потом отправляли ссылку — якобы на официальный сайт компании. На самом деле она была фишинговой, но сразу обман не раскрывался — потерпевшим высылали «отрисованные» полисы, чтобы они ничего не заподозрили. Затем им предлагали ввести номер полученного документа на «сайте компании», но при запросе срабатывало уже скачанное вредоносное ПО — оно перенаправляло пользователя на сайт аферистов, и он получал автоматический положительный ответ на запрос.

Пока установлено 11 таких эпизодов в отношении жителей Петербурга, Москвы, Уфы, Алтайского и Краснодарского края. Следственное управление МВД по Петербургу и области возбудило несколько дел о мошенничестве, их объединили в одно производство.



Среди семерых задержанных — двое предполагаемых организаторов, разработчик программного кода, трое менеджеров и ответственная за поддельные полисы. Всем фигурантам запретили определенные действия, кроме предполагаемого организатора, который пытался скрыться. Он под домашним арестом.

