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    «Только папе не говорите, он на СВО». Юный пользователь каршеринга, накатав всего на 68 рублей, финишировал в «Мустанг»

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    Юный водитель почти не успел показаться на каршеринге в Приморском районе Петербурга. Поездку прервало ДТП, а затем, после приезда ГИБДД, от неё вообще пришлось отказаться. Об этом рассказывает 16 мая «Дорожный инспектор».

    Инцидент, по его информации, произошёл 13 мая около часа ночи на Плесецкой улице, 16. Каршеринговый Geely протаранил Ford Mustang и остался без передней части. «Мустанг» тоже получил значительные повреждения. За рулем Geely находился 22-летний парень из Чувашии, который сразу задал вопрос: «Дорогой ремонт предстоит?». Полицейские почувствовали запах алкоголя и заметили, что на счётчике оплаты за поездку — 68 рублей, то есть водитель проехал совсем немного. Водитель «надул» 0,614 мг/л.

    «Только папе не говорите. Он на СВО и будет очень переживать. Судя по общей сумме, мне тоже придется идти туда — отрабатывать», — приводится цитата в сообщении.

    В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ за вождение в состоянии опьянения. Ему придётся заплатить штрафы за пьяную езду от ГИБДД (30 000 рублей), от каршеринга (150 000 рублей) и оплатить ремонт автомобилей.


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