На Московском шоссе в Шушарах добавят ограничений. Там будут ставить светофор

Новые ограничения движения с 16–17 мая вступят в силу в пяти районах Петербурга. В том числе почти на месяц изменится схема движения на Московском шоссе.



Пушкинский район

С 17 мая по 13 июня в Шушарах ограничат движение по Московскому шоссе от Экспедиторского проезда до Ленсоветовского моста, сообщает 15 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. У дома 162 по Московскому шоссе устроят светофорный объект. Напомним, что до 13 июля на шоссе также ограничено движение на участке от 1-го Бадаевского проезда до административной границы города.