На Московском шоссе в Шушарах добавят ограничений. Там будут ставить светофор

Новые ограничения движения с 16–17 мая вступят в силу в пяти районах Петербурга. В том числе почти на месяц изменится схема движения на Московском шоссе.
Пушкинский район
С 17 мая по 13 июня в Шушарах ограничат движение по Московскому шоссе от Экспедиторского проезда до Ленсоветовского моста, сообщает 15 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. У дома 162 по Московскому шоссе устроят светофорный объект. Напомним, что до 13 июля на шоссе также ограничено движение на участке от 1-го Бадаевского проезда до административной границы города.
Выборгский район
На проспекте Пархоменко от проспекта Энгельса до 2-го Муринского проспекта стартует ремонт дороги, который продлится до 3 июля. В связи с этим с 16 по 24 мая перекроют движение по проспекту Пархоменко в направлении от улицы Орбели к проспекту Энгельса. Объезд предусмотрен по проспекту Пархоменко, улице Орбели, 2-му Муринскому проспекту, проспекту Энгельса, Новороссийской улице и Институтскому проспекту.
А с 17 мая по 17 июня в Парголово ограничат проезд по Заречной улице от улицы Михаила Дудина до улицы Михаила Гаврилова. Там будут строить инженерные сети.
Петроградский район
С 17 мая по 14 октября ограничат движение на углу Татарского переулка и Съезжинской улицы. Помехой станут пешеходная галерея и фасадные леса у домов 29 по Съезжинской и 9 по Татарскому.
Приморский район
С 17 мая по 18 октября из-за работ по прокладке теплосети закроют сквозное движение по набережной Черной речки от улицы Академика Шиманского до Карельского переулка. Объехать перекрытие можно будет по Карельскому переулку и Школьной улице.
В Лисьем Носу водителей потеснят для прокладки инженерных сетей. С 17 по 23 мая перекроют Кольцевую улицу от Морской улицы до Дачной улицы. Объезд предусмотрен по Деловой, Кольцевой и Морской улицам и по улице Электропередач.
Курортный район
В Сестрорецке схему движения изменит дорожный ремонт. С 17 мая по 9 июня ограничат проезд по улице Мосина от улицы Воскова до 3-й Поперечной улицы.