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    Дед Мороз в Петербурге пошёл спать

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    3 комментария

    В Петербурге настолько тепло, что Дед Мороз снял шубу и отправился отдыхать.

    Необычную картину заметил читатель «Фонтанки» 15 мая в начале двенадцатого на Клинском проспекте. На скамейке лежит человек, накрытый новогодним костюмом, под скамейкой — чёрные ботинки. Видно, для валенок уже слишком жарко. «Дед Мороз отдыхает. Спит спокойно», — рассказывает читатель.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В начале мая «Фонтанка» показывала, как на Боровой улице снимали новогодние украшения с ёлки.

    В Петербурге 14 мая зафиксирован самый тёплый день с начала года, а сегодня может стать ещё теплее. Завтра придёт циклон с дождями, а затем новый антициклон, из-за которого немного похолодает.

    Фото: читатель «Фонтанки»


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