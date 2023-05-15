Дед Мороз в Петербурге пошёл спать

В Петербурге настолько тепло, что Дед Мороз снял шубу и отправился отдыхать.
Необычную картину заметил читатель «Фонтанки» 15 мая в начале двенадцатого на Клинском проспекте. На скамейке лежит человек, накрытый новогодним костюмом, под скамейкой — чёрные ботинки. Видно, для валенок уже слишком жарко. «Дед Мороз отдыхает. Спит спокойно», — рассказывает читатель.
В начале мая «Фонтанка» показывала, как на Боровой улице снимали новогодние украшения с ёлки.
В Петербурге 14 мая зафиксирован самый тёплый день с начала года, а сегодня может стать ещё теплее. Завтра придёт циклон с дождями, а затем новый антициклон, из-за которого немного похолодает.