«Год, когда все цветет одновременно». Колесов рассказал, как в Петербург придут дожди и почему похолодает

Нынешний май в Петербурге ломает стереотипы. Черёмуха в этом году холодов не принесла. О погоде в городе рассказывает 15 мая главный синоптик Александр Колесов. «Это снова очередной год, когда все цветет одновременно», — пишет он в своём телеграм-канале .

Продолжающееся потепление способствует быстрому развитию флоры. Начинают распускаться каштаны, набухает сирень, тюльпаны распустились даже около Финского залива, где всегда прохладнее. Черёмуха скоро начнёт осыпаться, а похолодания так и нет, отмечает Колесов.

Пока погоду в регионе определяет антициклон, хотя сегодня местами могут пройти кратковременные дожди, даже с грозами. Но в следующие два-три дня Петербурга и Ленинградская область попадут под влияние циклонов, и дождей станет больше. В частности, завтра, 16 мая, кратковременные дожди в городе ожидаются во второй половине дня. При этом необычно высокая температура сохранится — до 22–23 градусов.

Затем, к пятнице, снова придёт антициклон, и осадки прекратятся. Станет и немного прохладнее. В четверг ветер повернёт к западу, поэтому во второй половине недели дневные температуры снизятся до 15–17 градусов.



«Но не переживаем, в дальнейшем опять потеплеет», — обнадёживает синоптик.

