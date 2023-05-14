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    Жарко и кратковременный дождь. Синоптики рассказали, что ждать петербуржцам в воскресенье

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    В воскресенье, 14 мая, в Санкт-Петербурге ожидается местами кратковременный дождь, но все же будет преимущественно без осадков.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе задует переменный ветер, местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется днем до 19–21 градусов тепла.

    Как уточняет центр «Фобос», погоду в Петербурге будет формировать восточная периферия антициклона.

    «Преимущественно без осадков, температура на 2–3 градуса выше климатической нормы», — уточнил в своем Telegram-канале ведущий специалист организации Михаил Леус.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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