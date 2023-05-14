Жарко и кратковременный дождь. Синоптики рассказали, что ждать петербуржцам в воскресенье

В воскресенье, 14 мая, в Санкт-Петербурге ожидается местами кратковременный дождь, но все же будет преимущественно без осадков.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе задует переменный ветер, местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется днем до 19–21 градусов тепла.