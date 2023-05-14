Все мы любим и помним российских поп-звезд из 80-х и 90-х годов. Правда, зачастую мы не подозреваем, что их имена — это всего лишь сценические псевдонимы, а на самом деле зовут этих исполнителей совершенно по-другому. С причинами таких перемен пусть разбираются сами звёзды, а мы приготовили вам другое задание. Перед вами настоящие имена популярных звезд 80-х и 90-х: сможете отгадать, чьи они?
Как тебя зовут? Отгадайте российских поп-звезд 80-х и 90-х по настоящему имени
Спорим, что вы не справитесь со всеми!
14 мая 2023, 15:30
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Зачем вообще знать эти настоящие имена звезд? Только голову забивать ненужной информацией!
По крайней мере, теперь вы знаете о российских поп-звездах немного больше
Неплохой результат! Не все настоящие имена российских поп-звезд вам знакомы, но с некоторыми из них вы справились
С несколькими именами вы не справились, но в целом вы хорошо знаете российских поп-звезд 80-х и 90-х!
Гениальный результат! Кажется, что именно вы придумали все эти псевдонимы