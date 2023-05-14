Как тебя зовут? Отгадайте российских поп-звезд 80-х и 90-х по настоящему имени

Все мы любим и помним российских поп-звезд из 80-х и 90-х годов. Правда, зачастую мы не подозреваем, что их имена — это всего лишь сценические псевдонимы, а на самом деле зовут этих исполнителей совершенно по-другому. С причинами таких перемен пусть разбираются сами звёзды, а мы приготовили вам другое задание. Перед вами настоящие имена популярных звезд 80-х и 90-х: сможете отгадать, чьи они?