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    Как тебя зовут? Отгадайте российских поп-звезд 80-х и 90-х по настоящему имени

    Спорим, что вы не справитесь со всеми!

    893
    2 комментария
    Вам придется угадать настоящие имена сразу 15 звезд, которые задаются этим вопросом
    Вам придется угадать настоящие имена сразу 15 звезд, которые задаются этим вопросомКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Все мы любим и помним российских поп-звезд из 80-х и 90-х годов. Правда, зачастую мы не подозреваем, что их имена — это всего лишь сценические псевдонимы, а на самом деле зовут этих исполнителей совершенно по-другому. С причинами таких перемен пусть разбираются сами звёзды, а мы приготовили вам другое задание. Перед вами настоящие имена популярных звезд 80-х и 90-х: сможете отгадать, чьи они?

    Не самый сложный вопрос для начала. Какую из исполнительниц на самом деле зовут Алла Перфилова?

    А кто такая Наталья Порывай?

    В обычной жизни он был известен под именем Александр Выгузов, но его сценический псевдоним куда более популярен. Это...

    Кто такой Владислав Твердохлебов?

    А под каким псевдонимом мы знаем Аллу Агееву?

    А кого из них на самом деле зовут Павел Кваша?

    Светлана Гейман — это вообще кто?

    Знатоки русского шансона без труда скажут, кого на самом деле звали Михаилом Воробьевым.

    Под каким псевдонимом спрятался Сергей Огурцов?

    Кто такая Сара Манахимова?

    А знаете, под каким псевдонимом выступал Игорь Райберг?

    Назовете псевдоним Екатерины Чуприниной?

    Уверены, что псевдоним Виталия Грачёва вы вспомните без труда.

    Елена Лёвочкина... Звучит знакомо, не правда ли? Какой она взяла себе псевдоним?

    И последний вопрос: кто такая Наталья Рудина?

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    Как тебя зовут? Отгадайте российских поп-звезд 80-х и 90-х по настоящему имени

    Зачем вообще знать эти настоящие имена звезд? Только голову забивать ненужной информацией!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Как тебя зовут? Отгадайте российских поп-звезд 80-х и 90-х по настоящему имени

    По крайней мере, теперь вы знаете о российских поп-звездах немного больше

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Как тебя зовут? Отгадайте российских поп-звезд 80-х и 90-х по настоящему имени

    Неплохой результат! Не все настоящие имена российских поп-звезд вам знакомы, но с некоторыми из них вы справились

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Как тебя зовут? Отгадайте российских поп-звезд 80-х и 90-х по настоящему имени

    С несколькими именами вы не справились, но в целом вы хорошо знаете российских поп-звезд 80-х и 90-х!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Как тебя зовут? Отгадайте российских поп-звезд 80-х и 90-х по настоящему имени

    Гениальный результат! Кажется, что именно вы придумали все эти псевдонимы

    Поделитесь результатом

    Вам придется угадать настоящие имена сразу 15 звезд, которые задаются этим вопросом
    Вам придется угадать настоящие имена сразу 15 звезд, которые задаются этим вопросомКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    80-е90-еПоп-музыкаЗвезды 90-хПсевдонимыНастоящие имена
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    Комментарии 2

    Гость14 Мая 2023 в 15:55
    иосиф кабзун. не?
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