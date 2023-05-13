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    Всероссийский тинейджерский фестиваль в Петербурге прервался из-за анонимки

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    Детей и подростков эвакуировали 13 мая из концертного зала «Гигант Холл», где проходит Всероссийский тинейджерский фестиваль «Мир — Rock — май». Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.

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    По словам собеседника, эвакуация проходила как на самой площадке, так и в «Перекрестке», который находится в этом же здании на Кондратьевском проспекте. На улицу вывели несколько десятков детей, но молодежь не испугалась и продолжила фестиваль на улице — хоровым пением песен Цоя.

    читатель «Фонтанки»

    По данным «Фонтанки», проверка проводилась после получения очередной анонимки.

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