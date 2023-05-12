«Подписные издания» провели читателей за шкаф: самый модный книжный пустил в новые залы

Мягкий ламповый свет, оливковые стены, столики у окна, манящий и пока недосягаемый второй этаж — «Подписные издания» 12 мая пустили первых покупателей в новые помещения своего магазина.
В детстве многие, глядя на книжные полки в квартире, фантазировали, как находят за ними тайную дверь, ведущую в сказочный мир. «Подписным» удалось воплотить это в реальности: убрав от стены стеллаж с книгами, они прорубили арку в соседние залы, которые ранее занимала «Академкнига».
Ремонт сделали быстро: «Фонтанка» уже заглядывала в эти стены перед его основной частью — там проводилась выставка визуальных работ, вошедших в разножанровую книгу «
Сейчас на втором этаже — два ряда столиков (еще один ряд — внизу, у больших панорамных окон), там смогут проводить время посетители кафе, расположенного на первом этаже (другое, в основной части магазина, было почти всё время перегружено).
На первом этаже представлены книги на иностранных языках, книги по искусству, архитектуре, литературоведению, а также редкие издания.
Оформление залов еще продолжается — на стенах можно увидеть плакаты о том, что в скором времени здесь будут стоять шкафы. Сейчас новоселье «отметила» только треть будущих постояльцев-книг. Всё обещают закончить в начале следующей недели.