«Подписные издания» провели читателей за шкаф: самый модный книжный пустил в новые залы

Мягкий ламповый свет, оливковые стены, столики у окна, манящий и пока недосягаемый второй этаж — «Подписные издания» 12 мая пустили первых покупателей в новые помещения своего магазина.



В детстве многие, глядя на книжные полки в квартире, фантазировали, как находят за ними тайную дверь, ведущую в сказочный мир. «Подписным» удалось воплотить это в реальности: убрав от стены стеллаж с книгами, они прорубили арку в соседние залы, которые ранее занимала «Академкнига».

