В одном из дворов Петербурга пропал детский городок. На него нажаловались

В Приморском районе Петербурга перед окнами одного из домов пропал игровой комплекс, годами радовавший местных детей. Об этом 12 мая «Фонтанке» рассказал читатель Александр. Оказалось, что размещать его там было нельзя.
«Неделю назад, 5 мая, приехала бригада. Вывезли детский городок со двора, оставили всего пару скамеек. Песочницу — и ту снесли», — поделился горожанин. Речь идёт о площадке, расположенной на Богатырском проспекте, 52.
В пресс-службе комитета по контролю за имуществом объяснили, что площадка обратила на себя внимание после обращения, поступившего на портал «Наш Санкт-Петербург». Комиссия администрации района признала «элементы благоустройства» размещёнными самовольно.
«Установлено, что элементы благоустройства размещены в границах земельного участка, который входит в состав земель, государственная собственность на которую не разграничена, не обремененных правами третьих лиц. В марте заявка на освобождение территории была направлена в подведомственный ЦПЭИГИ», — рассказали там.