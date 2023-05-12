В одном из дворов Петербурга пропал детский городок. На него нажаловались

В Приморском районе Петербурга перед окнами одного из домов пропал игровой комплекс, годами радовавший местных детей. Об этом 12 мая «Фонтанке» рассказал читатель Александр. Оказалось, что размещать его там было нельзя.



«Неделю назад, 5 мая, приехала бригада. Вывезли детский городок со двора, оставили всего пару скамеек. Песочницу — и ту снесли», — поделился горожанин. Речь идёт о площадке, расположенной на Богатырском проспекте, 52.

