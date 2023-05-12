    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, ю-з

    769мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.88eur82.89

    Иностранец приехал в центр Петербурга из Мурино, чтобы сообщить об убийстве жены

    6100
    11 комментариев

    Полицию вызвали в дипмиссию Узбекистана в Петербурге после того, как к ним пришел мужчина со страшным признанием.

    На КПП консульства на 4-й Красноармейской молодой человек подошел накануне около 10 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 мая. Он сообщил, что убил свою жену, а её тело находится в съемной квартире в Мурино.

    Наряд полиции задержал у консульства 22-летнего гражданина Узбекистана, который в Петербурге находится нелегально. Его доставили в отдел, где он повторил историю об убийстве жены. Сотрудники уголовного розыска приехали в указанную им квартиру в Мурино и нашли там тело 19-летней гражданки Узбекистана. Предположительно, она была задушена.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УбийствоКонсульствоУголовный розыскМурино
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close