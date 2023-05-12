Иностранец приехал в центр Петербурга из Мурино, чтобы сообщить об убийстве жены

Полицию вызвали в дипмиссию Узбекистана в Петербурге после того, как к ним пришел мужчина со страшным признанием.



На КПП консульства на 4-й Красноармейской молодой человек подошел накануне около 10 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 мая. Он сообщил, что убил свою жену, а её тело находится в съемной квартире в Мурино.



Наряд полиции задержал у консульства 22-летнего гражданина Узбекистана, который в Петербурге находится нелегально. Его доставили в отдел, где он повторил историю об убийстве жены. Сотрудники уголовного розыска приехали в указанную им квартиру в Мурино и нашли там тело 19-летней гражданки Узбекистана. Предположительно, она была задушена.

