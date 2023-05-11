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    Посмотрите на дачу Маяковского в Левашово — и на то, что нашли внутри

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    В Левашово реставрируют дачу, где три месяца в 1918 году прожил поэт Владимир Маяковский. «Фонтанка» показывает, как сейчас здание выглядит снаружи и какие артефакты обнаружили внутри.

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    Деревянное двухэтажное здание обнесено забором. В ходе реставрации специалисты нашли там множество артефактов XIX–XX веков — газеты с ятями, книгу Гете, старинный кирпич, но главное — упаковку от электротахоскопа. Это киносистема, разработанная еще в конце XIX века.

    Дача, признанная памятником архитектуры, долгие годы стояла заброшенной и никому не нужной. Ее пытались продавать, но желающих на довольно ветхую недвижимость с существенными обременениями не нашлось. Летом 2021 года волонтеры пытались устроить вокруг дачи общественный огород, но затея подзатихла.

    После реставрации, на которую выделено минимум 53 миллиона рублей, в здании разместят волонтерский центр Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Проект планируют завершить до конца 2024 года.

    © Фонтанка.Ру

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