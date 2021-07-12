«Мне давно хотелось сделать общественный огород, чтобы можно было посадить какой-то салат и ухаживать за ним. В городе есть огороды, но хотелось своего — видимо, сказывается отсутствие дачи. Оказалось, что у СПб ГО ВООПИиК в пользовании есть гектар земли вокруг аварийной дачи, где три месяца в 1918 году жил Маяковский. Все сложилось — я предложила им сделать грядки, библиотека имени Маяковского познакомила с командой «Точки доступа». Огород запускается в день рождения поэта, 19 июля», — отметила она.

Пока в общественном огороде будет 10 грядок, 5 из них уже забронированы «Историей одного проекта», команда кормит попавших в сложные ситуации людей. После огорода активисты намерены открыть питомник растений, откуда можно будет забирать многолетники для озеленения земли у дома».

Программа праздника будет основана на воспоминаниях Маяковского и Бриков о жизни в Левашово в 1918 году. Организаторы обещают иммерсивную лекцию-экскурсию, диджей-сет с футуристичной музыкой, зону для игр, инсталляцию — ретроспективу жизни Маяковского и праздничный стол. Появится и сам виновник торжества, гостям предлагают прийти с подарками.



«Закрытые границы, правила жизни меняются день ото дня, жара, эпидемия. Надо ехать на дачу к озеру, в городе не жизнь, а мука. Это не описание текущего момента, а ситуация, в которой оказались Маяковский, Брики, их друзья и родственники летом 1918 года. Мне кажется, это замечательная игра — попробовать за полуразрушенным домом, за бронзовым профилем поэта-классика разглядеть человека 25 лет в необычных обстоятельствах. Ну а главное — игра осмысленная. Вместе с гостями-экскурсантами, вместе с общественным огородом на территорию возвращается смысл существования, которого у этих руин в статусе памятника не было многие годы», — прокомментировал краевед команды «Гэнгъ» Алексей Шишкин.

