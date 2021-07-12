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Петербуржцы без дачи смогут сами вырастить подорожавшую морковь. В городе запускают первый общественный огород

В день рождения Маяковского в Петербурге запустят первый общественный огород

В день рождения Владимира Маяковского в Петербурге запустят первый общественный огород. Пространство для агрономических экспериментов расположится на даче в Левашово, где поэт провёл три месяца. Об этом «Фонтанке» рассказала куратор проекта Ксения Сидорина 12 июля.

«Мне давно хотелось сделать общественный огород, чтобы можно было посадить какой-то салат и ухаживать за ним. В городе есть огороды, но хотелось своего — видимо, сказывается отсутствие дачи. Оказалось, что у СПб ГО ВООПИиК в пользовании есть гектар земли вокруг аварийной дачи, где три месяца в 1918 году жил Маяковский. Все сложилось — я предложила им сделать грядки, библиотека имени Маяковского познакомила с командой «Точки доступа». Огород запускается в день рождения поэта, 19 июля», — отметила она.

Пока в общественном огороде будет 10 грядок, 5 из них уже забронированы «Историей одного проекта», команда кормит попавших в сложные ситуации людей. После огорода активисты намерены открыть питомник растений, откуда можно будет забирать многолетники для озеленения земли у дома».

Фото: Ксения Сидорина
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Программа праздника будет основана на воспоминаниях Маяковского и Бриков о жизни в Левашово в 1918 году. Организаторы обещают иммерсивную лекцию-экскурсию, диджей-сет с футуристичной музыкой, зону для игр, инсталляцию — ретроспективу жизни Маяковского и праздничный стол. Появится и сам виновник торжества, гостям предлагают прийти с подарками.

«Закрытые границы, правила жизни меняются день ото дня, жара, эпидемия. Надо ехать на дачу к озеру, в городе не жизнь, а мука. Это не описание текущего момента, а ситуация, в которой оказались Маяковский, Брики, их друзья и родственники летом 1918 года. Мне кажется, это замечательная игра — попробовать за полуразрушенным домом, за бронзовым профилем поэта-классика разглядеть человека 25 лет в необычных обстоятельствах. Ну а главное — игра осмысленная. Вместе с гостями-экскурсантами, вместе с общественным огородом на территорию возвращается смысл существования, которого у этих руин в статусе памятника не было многие годы», — прокомментировал краевед команды «Гэнгъ» Алексей Шишкин.

Организаторы — Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПб ГО ВООПИиК), краеведы команды «Гэнгъ», библиотека имени Маяковского, международный летний фестиваль искусств «Точка доступа».

Напомним, в России произошёл летний скачок цен на овощи. Цена на морковь увеличилась в 2,5 раза.

Фото: Ксения Сидорина

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Комментарии (9)

Vahmistroff
Да, импортозамещение оно такое...
piterez
Нужно передать городу Бугровские сельхозземли, которые не просто не используются по назначению, а застраиваются многоэтажками.... Бугровский совхоз выкупил когда-то за копейки бывший вице-губернатор. Теперь от сельхозземель остались рожки да ножки... А на прилавках морковь по 100 рублей... Неужели связь не очевидна?
hal9000
Так поздно уже..июль на дворе...сразу видно городские романтики..деревня для них это домик утром вышел солнце светит веселая корова траву ест..утки гуси гуляют свободно..так вышел на крыльцо потянулся и хоп соловей на плечо сел и запел..нет товарищи .в деревне надо трудится рано вставать работать..тогда будет хороший урожай..а с такими поэтами романтиками фантастами без штанов останемся...тчк
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