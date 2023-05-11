Пенсионер приревновал 76-летнюю жену и спалил дом под Самарой, в котором жил вместе с ней

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Поделиться Поделиться





Семейные страсти пенсионеров в Самарской области полыхнули на всё село. Итогом приступа ревности у супруга стали сожженный дом и больше полумиллиона рублей ущерба. В дежурную часть МО МВД России «Кинельский» поступила информация о том, что в одном из сёл района горит дом, сообщает 11 мая «МВД Медиа». После того как пожар потушили, следственно-оперативная группа приступила к выяснению обстоятельств. К счастью, люди в огне не пострадали. Материальный ущерб же составил более 600 тысяч рублей.

Полицейские опросили очевидцев и 76-летнюю хозяйку дома. Женщина рассказала, что живет в нем вместе с 72-летним мужем, но в момент пожара ее дома не было, так как она поссорилась с супругом и уехала к родственникам. Попавшего под подозрение мужа задержали через несколько часов на одной из улиц села и доставили в отдел.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области Поделиться Поделиться





В полиции мужчина признался в поджоге. Причиной такого поступка, по его словам, стала ревность. Чтобы досадить жене, он, оставшись один, выпил алкоголь, а из двух стеклянных бутылок сделал зажигательные снаряды с помощью бензина и веревок. Остатки бензина он разлил по комнатам и поджег. Некоторое время мужчина наблюдал за пожаром, держа снаряды под рукой на случай, если дом будет плохо гореть, а затем скрылся, оставив бутылки с топливом около дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (поджог). Пенсионера отпустили под подписку о невыезде, и теперь он проживает в бане во дворе сгоревшего дома. Расследование продолжается.