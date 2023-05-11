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    TBC: В небе над Японией заметили неизвестные горящие объекты

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    В небе над японским островом Окинава заметили горящие объекты неизвестного происхождения. Об этом 11 мая сообщает японский телеканал TBS со ссылкой на экспертов.

    Автор: youtube.com TBS NEWS DIG Powered by JNN

    Судя по кадрам видео, некие объекты, похожие на огненные шары, медленно перемещаются в небе и оставляют за собой длинный шлейф.

    Падающие метеориты обычно летят быстро и оставляют короткий шлейф, отметил доцент университета Хёго Тосохито Исида. По его словам, объект похож на сходящий с орбиты искусственный спутник или другой аппарат.

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