TBC: В небе над Японией заметили неизвестные горящие объекты

В небе над японским островом Окинава заметили горящие объекты неизвестного происхождения. Об этом 11 мая сообщает японский телеканал TBS со ссылкой на экспертов.
Автор: youtube.com TBS NEWS DIG Powered by JNN
Судя по кадрам видео, некие объекты, похожие на огненные шары, медленно перемещаются в небе и оставляют за собой длинный шлейф.
Падающие метеориты обычно летят быстро и оставляют короткий шлейф, отметил доцент университета Хёго Тосохито Исида. По его словам, объект похож на сходящий с орбиты искусственный спутник или другой аппарат.