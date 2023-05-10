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    Несколько сотен ракет выпущено из Газы в сторону Израиля, есть пострадавшие

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    Три ракеты упали на территории Израиля после обстрелов 10 мая. Пострадали восемь человек.

    Ракеты из сектора Газа выпустила запрещенная в России террористическая организация «Исламский джихад», сообщают израильские СМИ. Часть из порядка 300 были сбиты системой ПВО «Железный купол», четверть упала в секторе Газа. Минимум три на юге страны попали на территории населенных пунктов.

    Восемь человек пострадали в городе Ашкелон, сообщает The Times of Israel со ссылкой на медиков.

    Израиль наносит удар в ходе операции «Щит и стрела». Нетаньяху назвал его самым сильным за всю историю существования «Исламского джихада».

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