Несколько сотен ракет выпущено из Газы в сторону Израиля, есть пострадавшие

Три ракеты упали на территории Израиля после обстрелов 10 мая. Пострадали восемь человек.

Ракеты из сектора Газа выпустила запрещенная в России террористическая организация «Исламский джихад», сообщают израильские СМИ. Часть из порядка 300 были сбиты системой ПВО «Железный купол», четверть упала в секторе Газа. Минимум три на юге страны попали на территории населенных пунктов.

Восемь человек пострадали в городе Ашкелон, сообщает The Times of Israel со ссылкой на медиков.

Израиль наносит удар в ходе операции «Щит и стрела». Нетаньяху назвал его самым сильным за всю историю существования «Исламского джихада».