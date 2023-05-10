Первые дети трёх родителей родились в Англии

В Великобритании появился на свет первый ребенок, созданный с использованием ДНК трех человек. Это случилось благодаря новаторской процедуре ЭКО, которая должна предотвратить передачу неизлечимых заболеваний детям, пишет 10 мая The Guardian.



Врачи Центра лечения бесплодия в Ньюкасле не обнародовали подробности о рождении детей в рамках программы MDT из соображений конфиденциальности. В Управлении по оплодотворению и эмбриологии человека заявили, что число рождений — «менее пяти».



При процедуре митохондриального донорства (MDT) для создания эмбрионов используются яйцеклетки здоровых женщин-доноров — в том случае, если клетки матери имеют вредные мутации. Мутации, повреждающие митохондрии, чаще всего поражают энергоемкие ткани: мозг, сердце, мышцы и печень, они могут прогрессировать по мере роста больного ребенка. Учёные извлекают из яйцеклетки с поврежденными митохондриями ядро и помещают его в яйцеклетку здоровой женщины-донора, предварительно извлекая из неё ядро. Таким образом в эмбрионе объединяются сперма и ядро яйцеклетки от биологических родителей, а также митохондрии из донорской яйцеклетки. Поэтому получившийся ребенок имеет ДНК матери и отца — более 99,8%, а также небольшое количество генетического материала от донора (около 37 генов).

