Первые дети трёх родителей родились в Англии

В Великобритании появился на свет первый ребенок, созданный с использованием ДНК трех человек. Это случилось благодаря новаторской процедуре ЭКО, которая должна предотвратить передачу неизлечимых заболеваний детям, пишет 10 мая The Guardian.
Врачи Центра лечения бесплодия в Ньюкасле не обнародовали подробности о рождении детей в рамках программы MDT из соображений конфиденциальности. В Управлении по оплодотворению и эмбриологии человека заявили, что число рождений — «менее пяти».
При процедуре митохондриального донорства (MDT) для создания эмбрионов используются яйцеклетки здоровых женщин-доноров — в том случае, если клетки матери имеют вредные мутации. Мутации, повреждающие митохондрии, чаще всего поражают энергоемкие ткани: мозг, сердце, мышцы и печень, они могут прогрессировать по мере роста больного ребенка. Учёные извлекают из яйцеклетки с поврежденными митохондриями ядро и помещают его в яйцеклетку здоровой женщины-донора, предварительно извлекая из неё ядро. Таким образом в эмбрионе объединяются сперма и ядро яйцеклетки от биологических родителей, а также митохондрии из донорской яйцеклетки. Поэтому получившийся ребенок имеет ДНК матери и отца — более 99,8%, а также небольшое количество генетического материала от донора (около 37 генов).
MDT было впервые проведено в британском Центре лечения бесплодия в Ньюкасле. Работа была направлена на то, чтобы помочь женщинам с мутировавшими митохондриями иметь детей без риска передачи генетических нарушений. В 2015 году парламент страны изменил закон для разрешения этой процедуры. Через два года клиника в Ньюкасле стала первой и единственной имеющей лицензию на выполнение процедуры.