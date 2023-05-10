Движение по Пироговской набережной, включая тоннель, ограничит ремонт дороги

Новые ограничения движения с 12 мая ждут водителей в пяти районах Петербурга. Пробок добавят в Василеостровском, Выборгском, Кировском, Красногвардейском и Пушкинском районах. Большинство ограничений продлятся до конца месяца, сообщает 10 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Василеостровский район
Из-за работ по реконструкции тепловой сети на улице Кораблестроителей с 12 по 18 мая ограничат движение по боковому проезду улицы Кораблестроителей от Новосмоленской набережной до Мичманской улицы и закроют выезд из «кармана» на основную улицу. Объехать можно будет по самой улице Кораблестроителей, Морской набережной, Мичманской улице, Новосмоленской набережной, Наличной улице и улице Нахимова.
Напомним также, что до 3 октября ограничено движение по участку улицы Кораблестроителей от Мичманской улицы до Наличной улицы, а до 25 мая — на перекрестке Кораблестроителей и Мичманской, там закрыто движение налево при выезде с Мичманской на Кораблестроителей и с Кораблестроителей на Мичманскую. Объезд предусмотрен по улице Кораблестроителей и Морской набережной.
Выборгский район
С 12 мая по 10 июня будут ремонтировать дорожное покрытие Пироговской набережной. В связи с этим до 21 мая ограничат проезд по Пироговской набережной от улицы Фокина до Евпаторийского переулка, а также в тоннеле на Пироговской набережной под Сампсониевским мостом.
Кировский район
До 17 мая ограничат движение транспорта по улице Ивана Черных от улицы Розенштейна до проспекта Стачек. Там будут ремонтировать тротуары.
Красногвардейский район
С 12 по 14 мая перекроют движение транспорта у дома 7 по Всеволожской улице. Водителей потеснят для прокладки инженерных сетей.
Пушкинский район
Из-за работ по прокладке канализации в Пушкине с 12 по 19 мая перекроют Удаловскую улицу от Московского шоссе до дома 5 по Удаловской улице. А с 12 по 26 мая ограничат проезд по Московскому шоссе у Удаловской улицы. Также напомним, что до 30 июля ограничено движение на перекрестке Удаловской улицы, Новодеревенской улицы и шоссе Подбельского и до 25 сентября — по участку Удаловской улицы от Московского шоссе до Новодеревенской улицы.