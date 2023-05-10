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    Движение по Пироговской набережной, включая тоннель, ограничит ремонт дороги

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    Новые ограничения движения с 12 мая ждут водителей в пяти районах Петербурга. Пробок добавят в Василеостровском, Выборгском, Кировском, Красногвардейском и Пушкинском районах. Большинство ограничений продлятся до конца месяца, сообщает 10 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Василеостровский район

    Из-за работ по реконструкции тепловой сети на улице Кораблестроителей с 12 по 18 мая ограничат движение по боковому проезду улицы Кораблестроителей от Новосмоленской набережной до Мичманской улицы и закроют выезд из «кармана» на основную улицу. Объехать можно будет по самой улице Кораблестроителей, Морской набережной, Мичманской улице, Новосмоленской набережной, Наличной улице и улице Нахимова.

    Напомним также, что до 3 октября ограничено движение по участку улицы Кораблестроителей от Мичманской улицы до Наличной улицы, а до 25 мая — на перекрестке Кораблестроителей и Мичманской, там закрыто движение налево при выезде с Мичманской на Кораблестроителей и с Кораблестроителей на Мичманскую. Объезд предусмотрен по улице Кораблестроителей и Морской набережной.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    С 12 мая по 10 июня будут ремонтировать дорожное покрытие Пироговской набережной. В связи с этим до 21 мая ограничат проезд по Пироговской набережной от улицы Фокина до Евпаторийского переулка, а также в тоннеле на Пироговской набережной под Сампсониевским мостом.

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    Кировский район

    До 17 мая ограничат движение транспорта по улице Ивана Черных от улицы Розенштейна до проспекта Стачек. Там будут ремонтировать тротуары.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красногвардейский район

    С 12 по 14 мая перекроют движение транспорта у дома 7 по Всеволожской улице. Водителей потеснят для прокладки инженерных сетей.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Пушкинский район

    Из-за работ по прокладке канализации в Пушкине с 12 по 19 мая перекроют Удаловскую улицу от Московского шоссе до дома 5 по Удаловской улице. А с 12 по 26 мая ограничат проезд по Московскому шоссе у Удаловской улицы. Также напомним, что до 30 июля ограничено движение на перекрестке Удаловской улицы, Новодеревенской улицы и шоссе Подбельского и до 25 сентября — по участку Удаловской улицы от Московского шоссе до Новодеревенской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движенияРемонт дорог
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