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    Отец-кузнец из Колпино, избивавший детей скалкой и метавший в них дротики, уедет в колонию

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    4 комментария

    Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Сорокина, признанного виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и истязании детей. Об этом 10 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Уточняется, что мужчина вину признал частично, суд определил для него наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    По материалам дела, Сорокин, кузнец по профессии, бил и оскорблял своих детей: мальчика и девочку. Детей он бил кулаками по голове и лицу, а дочь однажды чуть не задушил. В сторону школьников Сорокин направлял пневматический пистолет и ружье, угрожая выстрелить, метал в детей дротики, а однажды нанес каждому ребенку не менее 280 ударов скалкой. Отец мог вспылить из-за более дорогого майонеза, который ребенок купил в магазине, или из-за обмена «Лего» на другую игрушку в детском саду.

    Сорокин был арестован летом прошлого года после того, как его сын попал в больницу.


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    Родители и детиИзбивал ребенкаСудОтец-изверг
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    Комментарии 4

    Гость10 Мая 2023 в 13:08
    За что? Скрепы же!
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    Гость10 Мая 2023 в 12:47
    Надо и мать за компанию.
    +0−1
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