Отец-кузнец из Колпино, избивавший детей скалкой и метавший в них дротики, уедет в колонию

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Сорокина, признанного виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и истязании детей. Об этом 10 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Уточняется, что мужчина вину признал частично, суд определил для него наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



По материалам дела, Сорокин, кузнец по профессии, бил и оскорблял своих детей: мальчика и девочку. Детей он бил кулаками по голове и лицу, а дочь однажды чуть не задушил. В сторону школьников Сорокин направлял пневматический пистолет и ружье, угрожая выстрелить, метал в детей дротики, а однажды нанес каждому ребенку не менее 280 ударов скалкой. Отец мог вспылить из-за более дорогого майонеза, который ребенок купил в магазине, или из-за обмена «Лего» на другую игрушку в детском саду.

