    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    4 м/с, ю-з

    757мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.39eur62.09
    ТЕМА ДНЯ

    Горская, Тучков Буян и другие проекты ПМЭФ-2022

    Спасибо, Петр, но...Беженцы в ПетербургеОпять отменаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Суд арестовал отца из Колпино. Следствие считает, что тот много лет бил сына

    1255
    обсудить

    Колпинский районный суд заключил под стражу Сергея Сорокина, который обвиняется по уголовной статье об истязании малолетнего. Об этом 9 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    По данным следствия, мужчина с 2012 по 2022 годы неоднократно избивал своего сына 2010 года рождения. 8 июня Сорокин был задержан. Свою вину он признал частично, в СИЗО просил не отправлять. Петербуржец останется под арестом до 7 августа.

    «Фонтанка» писала, что пятиклассника из Колпино госпитализировали из дома с различными ушибами и сотрясением еще в конце апреля. Мальчик рассказал, что его избил отец. Дело возбудили 8 июня.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close