Суд арестовал отца из Колпино. Следствие считает, что тот много лет бил сына

Колпинский районный суд заключил под стражу Сергея Сорокина, который обвиняется по уголовной статье об истязании малолетнего. Об этом 9 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.



По данным следствия, мужчина с 2012 по 2022 годы неоднократно избивал своего сына 2010 года рождения. 8 июня Сорокин был задержан. Свою вину он признал частично, в СИЗО просил не отправлять. Петербуржец останется под арестом до 7 августа.