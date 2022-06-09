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    Пятиклассника из Колпино госпитализировали после отцовского «воспитания». Возбуждено уголовное дело

    1922
    1 комментарий

    Отец пятиклассника из Колпино (Петербург) стал фигурантом уголовного дела после того, как его сына госпитализировали со следами побоев. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 июня.

    Учащийся пятого класса был госпитализирован в конце апреля из дома с различными ушибами и сотрясением. В состоянии средней степени тяжести 11-летнего мальчика поместили в отделение интенсивной терапии.

    Сам ребенок рассказал, что его избил отец. В итоге 8 июня дело об истязании всё же было возбуждено, а мужчина задержан. Сейчас он находится в ИВС.

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    Комментарии (1)

    Slava_Rossii
    А какие были доказательства насилия? Или теперь любой ребёнок может отправить своих родителей на нары, придумав жалостливую историю?
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