Пятиклассника из Колпино госпитализировали после отцовского «воспитания». Возбуждено уголовное дело

Отец пятиклассника из Колпино (Петербург) стал фигурантом уголовного дела после того, как его сына госпитализировали со следами побоев. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 июня.
Учащийся пятого класса был госпитализирован в конце апреля из дома с различными ушибами и сотрясением. В состоянии средней степени тяжести 11-летнего мальчика поместили в отделение интенсивной терапии.
Сам ребенок рассказал, что его избил отец. В итоге 8 июня дело об истязании всё же было возбуждено, а мужчина задержан. Сейчас он находится в ИВС.