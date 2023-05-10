Жаркая пора началась у выпускников — скоро они сядут за парты, чтобы сдать свои заключительные экзамены, имя которым — ЕГЭ. Знаем, что у многих это сочетание букв вызывает нервную ухмылку, а на самом спокойном лице они могут вызвать недовольство, но пока от ЕГЭ нам никуда не деться — вопрос об отмене единого госэкзамена поднимают каждый год, да только воз и ныне там. Единственное, чем мы можем помочь школьникам, так это попробовать решить некоторые задания из государственного экзамена самостоятельно. Ну чтобы завтрашним выпускникам не так обидно было. А вам эти вопросы из открытых вариантов 2023 года окажутся по силам?
Докажи, что не двоечник! Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов из ЕГЭ
Реальные задания нереальной (иногда) сложности
10 мая 2023, 07:52
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География. Расположите перечисленные части Мирового океана с запада на восток в том порядке, в котором они располагаются на карте мира, начиная с самого западного.
История. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности:
Математика. Базовый уровень. Найдите значение выражения:
Физика. Максимальная высота, на которую шайба массой
И напоследок еще один вопрос по истории. Как называлась основная часть территории России, не включенная в опричнину Иваном IV?
Упс. Похоже, просто так вам ЕГЭ не сдать
Где-то очень глубоко у вас еще сохранились школьные знания
До аттестата с отличием вам не хватило совсем немного
Ба! Да перед нами, похоже, золотой медалист!