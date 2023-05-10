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    Докажи, что не двоечник! Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов из ЕГЭ

    Реальные задания нереальной (иногда) сложности

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    Кажется, этот выпускник что-то знает!
    Кажется, этот выпускник что-то знает!Фото: Максим Серков / NGS42.RU
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    Жаркая пора началась у выпускников — скоро они сядут за парты, чтобы сдать свои заключительные экзамены, имя которым — ЕГЭ. Знаем, что у многих это сочетание букв вызывает нервную ухмылку, а на самом спокойном лице они могут вызвать недовольство, но пока от ЕГЭ нам никуда не деться — вопрос об отмене единого госэкзамена поднимают каждый год, да только воз и ныне там. Единственное, чем мы можем помочь школьникам, так это попробовать решить некоторые задания из государственного экзамена самостоятельно. Ну чтобы завтрашним выпускникам не так обидно было. А вам эти вопросы из открытых вариантов 2023 года окажутся по силам?

    География. Расположите перечисленные части Мирового океана с запада на восток в том порядке, в котором они располагаются на карте мира, начиная с самого западного.

    1. Аравийское море.
    2. Бенгальский залив.
    3. Гвинейский залив.

    Выберите верную последовательность цифр

    Биология. В соматической клетке тела рыбы 56 хромосом. Какой набор хромосом имеет сперматозоид рыбы?

    История. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности:

    1. Крымская война.
    2. Реформа патриарха Никона.
    3. Падение Византийской империи.

    Математика. Базовый уровень. Найдите значение выражения: (6,7 - 3,2) х 2,4

    Литература. Назовите прием наделения предметов и явлений человеческими свойствами: «Солнечный блеск твой чудесный / С нашей играет рекой…»

    Русский язык. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.

    Обществознание. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое обобщает / включает в себя все остальные представленные понятия.

    Физика. Максимальная высота, на которую шайба массой 40 г может подняться по гладкой наклонной плоскости относительно начального положения, равна 0,2 м. Определите кинетическую энергию шайбы в начальном положении. Сопротивлением воздуха пренебречь.

    Еще немного русского языка. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.

    И напоследок еще один вопрос по истории. Как называлась основная часть территории России, не включенная в опричнину Иваном IV?

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    Докажи, что не двоечник! Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов из ЕГЭ

    Упс. Похоже, просто так вам ЕГЭ не сдать

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    Докажи, что не двоечник! Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов из ЕГЭ

    Где-то очень глубоко у вас еще сохранились школьные знания

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    Докажи, что не двоечник! Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов из ЕГЭ

    До аттестата с отличием вам не хватило совсем немного

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    Докажи, что не двоечник! Попробуйте правильно ответить на 10 вопросов из ЕГЭ

    Ба! Да перед нами, похоже, золотой медалист!

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    Кажется, этот выпускник что-то знает!
    Кажется, этот выпускник что-то знает!Фото: Максим Серков / NGS42.RU

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