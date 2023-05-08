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    Сняла украшения, а обещала – порчу. Петербурженку обманула «колдунья» с богатым послужным списком

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    Прохожая предложила петербурженке снять с нее порчу и напросилась в гости. Женщина привела «колдунью» домой, но ничего хорошего от этой встречи не получила.

    Потерпевшая – 72-летняя жительница дома на Искровском проспекте – обратилась в полицию прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 8 мая. Она рассказала, что несколько часов назад отдала «колдунье» золотые украшения на сумму больше ста тысяч рублей – две пары сережек, два кулона две цепочки и три перстня. Порчу новая знакомая почему-то не сняла, зато быстро ретировалась.

    Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. В этом подозревают 37-летнюю москвичку, которую за последние 16 лет несколько раз судили по этой же статье. Ориентировку разослали по отделам полиции.

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