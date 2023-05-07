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    РИА Новости: Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года

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    Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира по уровню производства товаров и услуг в денежном выражении. Об этом 7 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.

    Так, по итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что обеспечило ей восьмое место по уровню ВВП среди рассматриваемых агентством стран. Последний раз страна входила в первую десятку в 2014 году. Тогда она заняла девятое место с ВВП в 2,05 триллиона долларов.

    Крупнейшей экономикой мира в 2022 году остались США с результатом по ВВП в 25,46 триллиона долларов. Вторая экономика мира — Китай, который произвел товаров и услуг почти на 18 триллионов. На третьем месте Япония, ВВП которой составил 4,17 триллиона долларов.

    Четвертое место сохранила за собой Германия (4 триллиона долларов), пятерку замкнула Индия (3,4 триллиона). За ней идут Великобритания (3,07 триллиона) и Франция (2,78 триллиона). Девятое и десятое места достались соответственно Канаде (2,14 триллиона) и Италии (2,01 триллиона).

    Как отмечает агентство, Южная Корея выбыла из десятки и опустилась на 13-е место.

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