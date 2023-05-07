РИА Новости: Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года

Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира по уровню производства товаров и услуг в денежном выражении. Об этом 7 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.



Так, по итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что обеспечило ей восьмое место по уровню ВВП среди рассматриваемых агентством стран. Последний раз страна входила в первую десятку в 2014 году. Тогда она заняла девятое место с ВВП в 2,05 триллиона долларов.