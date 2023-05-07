ФСБ задержала россиянина при попытке незаконно отправить в Польшу ордена и медали

Сотрудники ФСБ с поличным задержали россиянина, который пытался незаконно отправить в Польшу ордена и медали времен Великой Отечественной войны. Этот бизнес мужчина поставил на поток. Изъятым у него наградам ищут хозяев среди родственников получателей.



Как сообщает 6 мая РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ, житель Кирова по фамилии Щербинин организовал канал незаконных поставок за границу культурных и исторических ценностей, в том числе орденов и медалей времен Великой Отечественной войны. Его задержали при попытке отправить шесть госнаград в Польшу. Суд назначил ему шесть месяцев лишения свободы условно с полугодовым испытательным сроком.

