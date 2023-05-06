«Модный парень, своего род Дудь». Захар Прилепин как зеркало новой русской неудавшейся революции

Переживший 6 мая покушение Захар Прилепин — фигура яркая и без преувеличения многогранная. Параллельно с политикой и боями в Донбассе (откуда он, впрочем, уехал в 2018 году) Захар Прилепин много пишет, занимается музыкой как рэп-исполнитель и снимается в кино и играет в театре. «Фонтанка» проследила его путь от нижегородского ОМОНа почти до самой деревни Пионерское, где была взорвана его машина.

Захар Прилепин родился в маленьком селе Ильинка Рязанской области в классической интеллигентной семье: отец учитель истории, мама — медицинский работник. Позже семья переехала в Нижегородскую область. Именно туда, чтобы встретиться с родными, Захар Прилепин и ехал 6 мая на Audi Q7.



По родительской стезе Прилепин не пошел. По образованию он, так уж вышло, милиционер: после армии пошел учиться в свой местный Нижегородский университет МВД (сейчас — академия), параллельно служил в ОМОНе. Однако, попытки прильнуть к прекрасному у молодого человека в шлеме, с дубинкой и бронежилетов вылилось в поступление на филфак ННГУ. Однако в 1996 году он оказался в Чечне как сотрудник ОМОНа. Это было уже на излете войны, но его подразделение тогда нередко попадало под раздачу. Нижегородский ОМОН работал и в Ведено, и прорывался через засады на горных «серпантинах», и отбивался в августе от одного из последних в ту войну рейдов боевиков в Грозный. Землякам из СОБРа Нижнего Новгорода досталось сильнее — в марте при нападении сепаратистов многие погибли. Захару Прилепину повезло, и домой он вернулся живым.



ВИДЕО:

Нижегородский ОМОН в Чечне в 1996 году

https://ok.ru/video/1837952076446

Однако суровый быт омоновца не погасил в Захаре Прилепине ту самую тягу к прекрасному. После командировок ему все же удалось окончить филфак. Он решил круто поменять жизнь и стать писателем. Таким писателем, каким мог, и каким его, к тому времени, 24-летнему парню с его непростым жизненным опытом и ожидали увидеть читатели.

Серьезных публикаций Прилепину удалось дождаться только в начале нулевых. Первым, кто напечатал его, стал Владимир Бондаренко, главный редактор «Дня Литературы», которого вполне можно было назвать соратником Александра Проханова. О чем писал поначалу молодой омоновец, догадаться нетрудно. Однако уже по названию первого романа «Патологии», можно легко составить представление и об отношении к войне Захара Прилепина.



Одновременно с литературой закрутилась и политическая жизнь. Примкнув к партии ныне запрещенной Национал-большевистской партии, Прилепин активно участвовал в ее деятельности. Тесные, хотя и сложные отношения с Эдуардом Лимоновым сохранялись до самой смерти пламенного революционера в 2020 года, правда, свалившись под конец в серию перебранок и обвинений. Впрочем, главным образом вполне интеллигентных.



«Существует такое французское выражение «tourner mal», то есть тот, кто обернулся в конце концов неудачно. Это именно о Прилепине… Эдуард Лимонов, политик

«Прилепин толстолягий, мордатый, модный парень, своего род Дудь, принадлежит к той же категории шоу-бизнес звёзд, что и Ксения Собчак», — говорил о нем ныне покойный Эдуард Лимонов.

Забавный факт. Политика в Нижнем Новгороде в нулевые была таким странным явлением, что в числе соратников Прилепина одно время был даже Алексей Навальный. Не то чтобы близким, но знакомы они были неплохо. Находясь в жесткой оппозиции, Захар Прилепин отметился в движениях против действующей власти.

Другая ипостась Прилепина в нулевые и 2010-е годы, за которую его яростно критиковали и как политика, и как писателя — национализм. Критические литературные рецензии его книг почему-то неизменно сваливались в обвинения в шовинизме, юдофобии и еще бог знает в чем. Что, конечно, к литературе не имело никакого отношения.



Переломным для Захара Прилепина стал 2014 год. Не оставив своих левых убеждений он заявил о «перемирии с властью». Отказ от показной конфронтации дал старт уже серьезной политической карьере. В 2017 году он едва не выдвинулся на выборы президента (проиграл праймериз «Левого фронта» Павлу Грудинину), затем создал свое движение «За правду» (оно сохранило традиционные для Прилепина национал-патриотические черты и левацкую по сути, но теперь близкую к «генеральной линии» критику либеральной идеологии) и вошел в Объединенный народный фронт. Именно тогда ему пришлось порвать с Эдуардом Лимоновым и в целом, с маргинальным спектром российской политики.



Требовавший когда-то отставки Путина Прилепин в 2020 году вошел в состав рабочей группы по изменению Конституции России. В 2021 году его наградили президентской почётной грамотой «за большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность». А затем и вовсе его «За правду» влилась в парламентское объединение «Справедливая Россия — За правду», где он стал сопредседателем, наравне с Сергеем Мироновым. Явление Прилепина в составе партии, представленной почти во всех региональных парламентах, вызывало бурю эмоций у его политических противников на местах. Венцом его политической жизни можно считать к сегодняшнему дню избрание по партийным спискам в Госдуму, правда, от мандата он отказался, похоже, претендуя на нечто большее.



Это бОльшее у Захара Прилепина было в Донбассе. С самого начала вооруженного конфликта там весной 2014 года он деятельно принимал в нем участие сперва как журналист, потом как волонтер, а затем и как боевой офицер одного из подразделений спецназа официальной армии ДНР под личным началом ныне покойного Александра Захарченко. Хотя, впрочем о собственно, военных достижениях батальона Прилепина известно немного.

«Что бы там ни говорили, но я управлял боевым подразделением, которое убивало людей. В больших количествах». Захар Прилепин