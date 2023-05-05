Играют где нельзя, нарушают где можно. Как работает новый закон об «уличных музыкантах» в Петербурге

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





1 мая в Петербурге вступил в силу закон об уличных музыкантах, с помощью которого власти хотели защитить покой граждан, страдающих от громкой музыки под окнами, а заодно упростить жизнь самим исполнителям. «Фонтанка» прошлась по Невскому проспекту и проверила, как работают новые правила.



Согласно новому закону, каждый район самостоятельно определял, где хочет видеть выступающих и громкость музыки. Центральный район определил 12 адресов, из которых 10 находятся на Невском проспекте или вблизи от него. Ни в одном из этих мест нельзя играть, используя ударные и звукоусилители.



Одна из таких точек располагается сразу перед выходом со станции метро «Гостиный двор» (Невский проспект, дом 35, литера А). Но вечером 3 мая, несмотря на солнечную погоду, она пустовала. Не было музыкантов и в Екатерининском сквере, где располагается еще одна разрешенная «тихая точка».



«Фонтанка.ру»

Зато напротив, возле «Магазина купцов Елисеевых» (Малая Садовая улица, дом 3/54, литера А), шел уличный концерт. Вокалист в клетчатом пальто аккомпанировал себе на электрогитаре, его коллега бойко отстукивал ритм. Запрещенные в этом месте динамики тоже присутствовали.



Не пустовала и точка на пересечении Невского проспекта и Малой Конюшенной. Там собралась целая группа из вокалиста, гитариста, барабанщика и танцора. Звукоусиливающая аппаратура тоже использовалась. Мобильное приложение с шумомером фиксировало громкость вблизи выступающих до 75 децибел, что определило как «загруженный трафик». Но закон есть закон — ни ударные (даже ложки и кастаньеты!), ни динамики здесь использовать нельзя.

Не обнаружилось музыкантов в другом излюбленном у музыкантов месте — возле выхода из метро к каналу Грибоедова. Впрочем, этот адрес и не попал в список разрешенных. Возле Спаса на Крови власти Петербурга выделили исполнителям целых две точки, но желающих выступить там не нашлось.



Пустовали и две предложенные городскими властями локации в Саду Зимнего дворца. Под аркой Главного штаба, где частенько можно было наблюдать уличных музыкантов, тоже стояла тишина.

Предсказуемо не оказалось уличных исполнителей на Инженерной улице, дом 8, литера А, и Ново-Манежном cквере. Но эти адреса популярностью у музыкантов особо не пользовались, туристов там не так много. Впрочем, можно предположить, что их внесли в список для проведения Рождественской ярмарки.

Зато шло выступление возле выхода со станции метро «Площадь Восстания». Этот адрес в список допустимых не попал, но гитариста и его спутницу, собирающую пожертвования, это не смутило.



Что говорят в комитете по культуре?

«Фонтанка» попросила комитет по культуре оценить первую неделю работы по новым правилам. Глава ведомства Федор Болтин считает, что «новый закон на 100% выполняет свою миссию». «Он привлек внимание и жителей, и уличных артистов к проблеме организации уличных мероприятий. Теперь каждый прекрасно знает о необходимости соблюдения порядка, уровня шума, звука», — сказал он.

Федор Болтин напомнил, что закон никогда не ставил целью регулирование уровня и качества самого уличного творчества. «Он создает равные условия для любых жанров — не только музыкантов, но и художников и всех, кто составляет уличную культуру», — подчеркнул чиновник.



По словам Болтина, количество жалоб от жителей города, связанных с уличными артистами, с начала действия новых правил сократилось. С середины апреля, когда на портале «Культура Петербурга» был открыт прием заявок на выступления, комитет по культуре получил порядка 300 запросов на уличные выступления, преимущественно в центре города.

Чиновник отметил, что артисты не всегда добросовестно использовали сервис. «Мы столкнулись с кибератаками по бронированию мест», — сказал он. Поскольку приоритет отдавался первой заявке, исполнители пытались резервировать самые популярные места с помощью ботов «и других сервисов, которые направляют множественные заявки одномоментно», — сказал он. Но сервис выдержал нагрузку и сейчас работает стабильно. Свободные места на май все еще можно найти, в том числе в центре города.



Чиновник допустил, что еще не все исполнители привыкли к новым локациям и требованию играть без усилителей. Однако он пообещал, что новые точки для выступлений будут добавляться «по инициативе как районной администрации, так и представителей творческих профессий». По словам Болтина, городские власти «никогда не ставили целью наказание артистов». «Мы говорили о необходимости сбалансировать интересы жителей и представителей творческих профессий. Наша задача на старте закона — разъяснить всем уличным артистам, донести, как это должно быть», — отметил он. Контроль за исполнением городского закона осуществляют сотрудники комитета по культуре и районных администраций. Если музыкантов застают на несогласованных точках, коллективам разъясняют новый порядок и предлагают действовать в рамках правового поля, пояснил чиновник. «Только если мы увидим игнорирование правил, с учетом обращения жителей будут приниматься меры административного воздействия», — подчеркнул он.



Что еще меняет закон об «уличных музыкантах»

Заксобрание утвердило закон об «уличных выступлениях» в конце декабря 2022 года. Новые правила регулируют деятельность не только музыкантов. Аналогичные требования применяются к танцорам, исполнителям литературных произведений, организаторам выставок и любых других перформансов, если они проводятся на территориях общего пользования для развлечения публики или творческого самовыражения.

Правила не распространяются на выступления, которые проводятся в рамках демонстрациий или митингов, празднований свадьбы, дня рождения или при проведении похорон, а также религиозных церемоний, спортивных и физкультурных мероприятий, праздников и событий, включенных в городской календарь.



Все иные уличные выступления нужно согласовывать с властями. Выдача разрешения бесплатна, но места, где играть можно в принципе, определяют районы. Они же решают, в какой точке можно использовать звукоусилители, а в каких нет. Они же задают интервалы выступлений. Например, в Центральном районе разрешены выступления только с 9 до 22 часов в будние дни и с 12 часов до 22 часов — в выходные. В отдельных случаях, например на Дворцовой площади, регулировать правила выступлений будет сам Смольный.



Согласно закону, выступления не должны противоречить «нормам общественной морали и нравственности», содержать нецензурную лексику, пропагандировать жестокость, насилие, наркотики, а также не должны призывать к экстремизму. На месте выступления обязательно должен присутствовать его организатор или его представитель.

Заявку можно подать не ранее чем за 20 рабочих дней до даты концерта и не позднее чем за 10 рабочих дней до этого дня. Для «тихих» выступлений период подачи составляет не более чем за 20 и не менее чем за 3 рабочих дня до даты концерта. Отказать артисту чиновники могут, если место уже занято кем-то другим.

Период выступлений не может длиться более 30 дней, для концертов без звукоусиливающей аппаратуры — не более 14 дней, для уличных выставок — не более полугода. А вот провести концерт один и тот же исполнитель в том же самом месте повторно сможет не ранее чем через 30 дней.



Выступление без согласования влечет предупреждение или наложение штрафа от 1500 до 5000 рублей для граждан, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

