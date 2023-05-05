В ночь после Дня Победы мосты в Петербурге разводить не будут

В праздничную ночь с 9 на 10 мая в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».



Разводка городских переправ отменяется в связи с празднованием Дня Победы. Согласно п.4.5 постановления правительства Петербурга «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», в нерабочие праздничные дни Российской Федерации мосты в городе не разводятся.

Напомним, что в связи с парадом и праздничными мероприятиями на 9 мая в центре Петербурга будут перекрывать движение по некоторым улицам, а общественный транспорт изменит трассы.