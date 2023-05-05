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    В ночь после Дня Победы мосты в Петербурге разводить не будут

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    3 комментария

    В праздничную ночь с 9 на 10 мая в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

    Разводка городских переправ отменяется в связи с празднованием Дня Победы. Согласно п.4.5 постановления правительства Петербурга «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», в нерабочие праздничные дни Российской Федерации мосты в городе не разводятся.

    Напомним, что в связи с парадом и праздничными мероприятиями на 9 мая в центре Петербурга будут перекрывать движение по некоторым улицам, а общественный транспорт изменит трассы.

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    Комментарии 3

    Гость05 Мая 2023 в 12:55
    Вот и хорошо!
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