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    Петербуржец попросил найти управу на соседа, который какает у его гаража и засовывает тухлую рыбу в вентиляцию

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    Собственник гаража в районе Черной речки на севере Петербурга воюет с соседом, на днях он подал заявление в полицию, в котором описал детали этой войны. «Фонтанка» узнала подробности 5 мая.

    По словам заявителя, их конфликт длится давно. Мужчина рассказал, что его сосед испражняется у гаража, засовывает в вентиляционные отверстия тухлую рыбу, выбрасывает под здание всякий мусор вроде кожуры от бананов, гнилого лука и помидоров. Однажды он даже испачкал дверь кефиром и бросил рядом разорванный пакет. 10 марта мужчина попросил так не делать, на что сосед послал его на три буквы и ударил глушителем по голове.

    Заявитель стал защищаться, в процессе драки оппонент стянул с него куртку, в ответ потерпевший применил газовый баллончик. Вместе с курткой обидчик убежал и забрался в кабину грузовика. Когда заявитель начал тянуть соседа за ногу, тот попытался ударить петербуржца отверткой.

    Сосед сидел с курткой заявителя в машине, пока на место не приехали сотрудники правопорядка. Когда вещи вернулись владельцу, он обнаружил в кармане свой сломанный смартфон и разорванные наушники. Владелец гаража потребовал привлечь обидчика к материальной ответственности.

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