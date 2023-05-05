Петербуржец попросил найти управу на соседа, который какает у его гаража и засовывает тухлую рыбу в вентиляцию

Собственник гаража в районе Черной речки на севере Петербурга воюет с соседом, на днях он подал заявление в полицию, в котором описал детали этой войны. «Фонтанка» узнала подробности
По словам заявителя, их конфликт длится давно. Мужчина рассказал, что его сосед испражняется у гаража, засовывает в вентиляционные отверстия тухлую рыбу, выбрасывает под здание всякий мусор вроде кожуры от бананов, гнилого лука и помидоров. Однажды он даже испачкал дверь кефиром и бросил рядом разорванный пакет.
Заявитель стал защищаться, в процессе драки оппонент стянул с него куртку, в ответ потерпевший применил газовый баллончик. Вместе с курткой обидчик убежал и забрался в кабину грузовика. Когда заявитель начал тянуть соседа за ногу, тот попытался ударить петербуржца отверткой.
Сосед сидел с курткой заявителя в машине, пока на место не приехали сотрудники правопорядка. Когда вещи вернулись владельцу, он обнаружил в кармане свой сломанный смартфон и разорванные наушники. Владелец гаража потребовал привлечь обидчика к материальной ответственности.