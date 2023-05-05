Петербуржец попросил найти управу на соседа, который какает у его гаража и засовывает тухлую рыбу в вентиляцию

Собственник гаража в районе Черной речки на севере Петербурга воюет с соседом, на днях он подал заявление в полицию, в котором описал детали этой войны. «Фонтанка» узнала подробности 5 мая .



По словам заявителя, их конфликт длится давно. Мужчина рассказал, что его сосед испражняется у гаража, засовывает в вентиляционные отверстия тухлую рыбу, выбрасывает под здание всякий мусор вроде кожуры от бананов, гнилого лука и помидоров. Однажды он даже испачкал дверь кефиром и бросил рядом разорванный пакет. 10 марта мужчина попросил так не делать, на что сосед послал его на три буквы и ударил глушителем по голове.

