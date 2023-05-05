Высокий столб чёрного дыма встал над КАД. Огонь полностью уничтожил машину

Мощный пожар тушили утром 5 мая на юге КАД.
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, вызов на КАД в Московском районе поступил в 6:13. Легковой автомобиль загорелся по всей площади. Два пожарных расчёта (10 человек личного состава) справились с огнём меньше чем за 10 минут — к 6:23.
Машина горела на 67-м километре внешнего кольца в полосе безопасности, никто не пострадал, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Судя по видеозаписям в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», пожар движению транспорта не мешал.