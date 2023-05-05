Из постояльцев — один «Детгиз», да и тот съезжает. Как разрушается несостоявшийся отель-заброшка на Фонтанке

«Фонтанка.ру»

В историческом здании на набережной Фонтанки, 78 когда-то трудились главные банкиры Российской империи, а теперь оно притягивает маргиналов. Единственная организация, которая все еще в нем находится — «Детгиз», петербургское ответвление старейшего издательства детских книг в стране, основанного в 1933 году. Новый собственник хотел восстановить его работу, но столкнулся с проблемами, которые не решаются уже много лет. Тем временем из незаселенной части здания топтать и разбрасывать книги ходят хулиганы. «Фонтанка» показывает, что происходит внутри и за пределами дома-призрака в самом центре Петербурга.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Погром В подвесном дворе дома №78 уже выросла небольшая березовая роща. По поросшим мхом деревянным перекрытиям приходится ступать осторожно, чтобы не провалиться и не пораниться. Через этот уголок живой природы в самом центре города мы с генеральным директором «Детгиза» Александром Корниченко забираемся в корпус здания, который раньше занимала миграционная служба МВД. Она оставила после себя относительно свежий ремонт, ничем не отличающий ее помещения от тысяч других казенных учреждений. Незваные гости, что пришли после, вдоволь надругались над типовым ремонтом: прошлись кувалдами по стенам, распотрошили потолки. Провода и фрагменты каркаса свисают сверху, как лианы в каменных джунглях.



Неизвестные облазили все электрощитки, видимо, в поисках медной проволоки. Даже настольная лампа в кабинете будто бы какого-то начальника осталась без лампочки. В одном из помещений на полу оставили книги — история не то в лицах, не то в цитатах великих людей. Побывавших здесь книги вряд ли интересовали.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Воды нет, электричества нет, отопления нет, населено роботами, — шутит провожатый. Вокруг — словно декорации «Сайлент Хилла». Только сирены пока не прозвучали. Мимо спрессованного голубиного помета поднимаемся по красивой кованной лестнице на чердак. Орнамент, который радовал глаз имперских банкиров, скрывают несколько слоев краски цвета детской неожиданности. Кое-где орнаменты уже утрачены.



— Крыша такая, что не надо вылезать, можно прямо так смотреть на небо. Ходите по стыкам осторожно, чтобы не провалиться. А то сразу окажемся на чердаке, — предупреждает Александр.

Сверху открывается вид на Фонтанку, БЦ «Лениздат», соседние здания Банка России, КГИОП и улицу Росси. Ясно виден небоскреб Лахта центра. Сквозь дыры в прохудившейся крыше пробиваются тонкие ветви деревьев.

На чердаке кто-то оставил пустую бутылку от плохого вина. У этого кого-то явно была романтическая встреча. Пустые бутылки от алкоголя встречаются на протяжении всего нашего пути, но содержимое либо покрепче, либо сильно слабее.

Под землей После крыши мы резко меняем высоту и спускаемся в подвал. Здесь картины напоминают геймплей популярных постапокалиптических компьютерных игр: паутина, пыль, кажется, плесень. Может быть, и кордицепс уже там поселился, в темноте не видно.



Подвал заполнен разнообразными предметами, для кого хламом, для кого историческими реликвиями — шкафами, тумбочками, ящиками. Внезапно, стоит детская игрушечная машинка. Как она вообще могла сюда попасть? В самой глубине, похоже, в прошлом было банковское хранилище. Это самое укрепленное место в здании. Никаких золотых слитков там, конечно, уже нет, но кто-то решил попытать удачу и расковырял часть стены.



На вахте в той части здания, что была под контролем «СВ-Консалт», сейчас никого. От прошлой жизни остались чайник, ложки, календари с котиками на стене, маленькая новогодняя елка, чей-то ботинок. Раньше тут хранились ключи, которые теперь иногда целыми связками попадаются на территории здания.



Опустевшие помещения как бы намекают, что их занимал творческий бизнес — фотостудии, секонд-хэнды, художественные студии, арт-школы. Кто-то даже обустроил себе двухуровневое помещение с красивой деревянной лестницей наверх. Впрочем, тем, кто пришел после, творчество тоже было не чуждо: на белой стене, которая служила фоном для фотографий, нарисовали какую-то нечисть, навели творческий беспорядок, побили зеркала. Некоторых арендаторов переезд застал врасплох — они не успели даже доделать ремонт и оставили здесь стройматериалы.

Внутри «Детгиза» После мы попадаем в то крыло здания, где с конца 90-х годов располагается «Детгиз». Рядом со входом в издательство находится красивая винтовая лестница, которая поднимается до самого потолка, в нем зияет дыра. В непогоду здесь идет дождь https://78.ru/tv/programs/2020–12–14/telekurer/telekurer-12-mon-dec-14–2020–151000-gmt0000-utc.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На входе посетителей встречает частично разоренный книжный шкаф. Повести советских писателей, книги про Великую отечественную войну, «Французские народные песенки» почему-то не заинтересовали гостей, оставивших сигаретные бычки в цветочном горшке. Зато везде они расклеили стикеры «Читай ЧЁ», в смысле детский журнал «Чиж и ёж».

Комнаты «Детгиза» идут по порядку. Сначала склад, где хранились книги, затем зал для совещаний. Стоящий в нем старый рояль, по словам Александра, неизвестные сломали так, что восстановлению он теперь не подлежит. Здесь же, на столе, рядом с альбомом со стихами и фотографиями поэтов, над которым, предположительно, трудился какой-то ребенок, оставили книгу учета проводившихся «Детгизом» мероприятий. Последняя запись в ней датируется 1989 годом: «Обсуждение Успенского».



Далее зал для встреч с юными читателями. Он давно не используется по назначению из-за несоотвествия с требованиями пожарной безопасности. О былом присутствии десятков детей напоминают стоящие у стены стулья.

В коридоре среди прочего лежат стопки новых книг в мягкой обложке. Психологический детектив.



— Какая-то дама, которая уезжала в Израиль, за свои деньги издала книжки, но так и не забрала, — объясняет Александр. — Иронично, что они до сих пор лежат. Под ногами шуршит то, что осталось от картотеки «Детгиза» — карточки с информацией обо всех изданных книгах и их авторах. В кабинете руководства издательства неизвестные вскрыли сейф, украли оттуда документы и письма. Часть распотрошили, часть выкинули. Поживились и устаревшей оргтехникой, вытащили из нее все детали, пригодные к продаже.



— Это ломали ломом или чем-то подобным, — указывает Александр на очередную дыру. — У нас изнутри были баррикады, потому что мы уже видели попытки сломать [двери], но баррикады, видимо, не устояли.

Последние комнаты не используются уже давно. Книги из них эвакуировали, но не из-за налетчиков, а по коммунальным причинам. Там протекает потолок и осыпается штукатурка.

Как до этого дошло Здание на набережной Фонтанки, 78 было построено в 1899–1900 годах архитекторами фон Гогеном и Голенищевым. Внутри располагалась Сберкасса Государственного банка. В ансамбле бывших построек Министерства финансов Российской империи этому объекту повезло как-то меньше всех.

В 1999 году Смольный передал «Детгизу» (тогда он назывался Республиканское издательство детской и юношеской литературы «Лицей») в безвозмездное пользование часть помещений на цокольном и первом этажах здания на Фонтанке, 78 общей площадью 946 кв. м под редакционно-издательскую деятельность. Еще около 2 тыс. кв. м были переданы на таких же условиях Управлению федеральной миграционной службы (присоединена в 2016 году к МВД).



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 2008 году город заключил с договор с инвестором. Памятник, уже тогда нуждавшийся в ремонте, передали компании «СВ-Консалт» для реконструкции под гостиницу. Фирма была связана через ЗАО «ПетроСтройГруппа» с совладельцем ювелирной сети «585» Антоном Петровым, сыном авторитетного Геннадия Петрова, о чем ранее писали СМИ. Компания планировала открыть на Фонтанке отель класса «люкс» на 80 номеров.

Однако почти сразу же грянул кризис. Реконструкция так и не завершилась, а состояние здания ухудшилось. В 2016 году правительство города решило расторгнуть инвестдоговор. На тот момент глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк говорила, что «СВ-Консалт» оказался на грани банкротства. Фирма стала оспаривать расторжение договора в судах. В конце февраля 2023 года кассация признала правоту Смольного, однако «СВ-Консалт» в начале апреля обратился в Верховный суд.



Генеральный директор и совладелец «СВ-Консалт» Михаил Миронов оставил вопросы «Фонтанки» «без комментариев до решения Верховного суда».



— Мы сейчас находимся в юридическом поле и решим вопрос судебным путем, — добавил он. При этом спорный статус объекта и судебные тяжбы не мешали несостоявшемуся инвестору сдавать помещения арендаторам — в основном малому и микробизнесу. Это продолжалось примерно до осени прошлого года, пока они все не съехали. Вместе с ними из здания пропало электричество, вода и отопление.

Книжное издательство, вернувшее себе название «Детгиз» в 2002 году, с появлением инвестора столкнулось с трудностями, о которых писали городские СМИ. Сотрудники жаловались на пропускной режим, из-за которого не могли попасть в помещения, отключение электричества, визиты милиции в поисках нелегальных мигрантов, пожар, источником которого якобы оказалась дымовая шашка, как следствие — многочисленные проверки пожарной безопасности.



В 2016 году «Детгиз» приватизировали, издательство перешло от Росимущества в частные руки. С тех пор новых книжек оно не издавало.

Новым генеральным директором «Детгиза» стал как раз Александр Корниченко. Как он признается «Фонтанке», цель него была благородная — восстановить «Детгиз».



— У нас команда поменялась, новых людей собирались набрать, но перед этим решить вопрос с книжками, помещениями, авторскими правами, — вспоминает он об амбициозных планах.

Издательство преследовали несчастья, связанные с ветхим состоянием здания. Оно пробовало решить вопрос о переселении с чиновниками, но дальше обсуждений различных вариантов дело не зашло. Как говорит Корниченко, один из этих вариантов — переезд на Фурштатскую, д. 21, где, по его словам, здание примерно в таком же состоянии. Его предлагали «Детгизу» еще в 2009 году.



Миграционной службе и пришедшему ему на смену управлению по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и Ленобласти повезло больше, хотя тут с какой стороны посмотреть. Еще решением губернатора Валентины Матвиенко ведомству выделили помещения на замену, но прежде их должен был отремонтировать «СВ-Консалт». Так или иначе миграционщики находились на Фонтанке, 78 до недавних пор и съехали только где-то в конце 2021 года.

Когда в прошлом году здание покинули арендаторы, «Детгиз» остался в одиночестве в неотапиваемом и обесточенном здании. А с начала 2023 года к нему стали захаживать любители заброшек. Первый раз случился в конце января. Неизвестные вынесли из помещений издательства имущество более чем на 100 тыс. рублей. Корниченко обратился в полицию. В начале февраля она возбудила уголовное дело о краже.



Одним разом, естественно, нарушители не ограничились и продолжают лезть до сих пор. Общий ущерб, нанесенный ими, по подсчетам Александра, сейчас составляет около 200 тыс. рублей.

Сначала суды, потом инвесторы В комитете по охране памятников «Фонтанке» сообщили, что в июле 2021 года КГИОП утвердил охранное обязательство по зданию и направил его для исполнения собственнику в лице комитета имущественных отношений и пользователям — «Детгизу» и полицейскому главку. Документ обязывал их до конца января 2022 года провести первоочередные противоаварийные работы в помещении с дырой в потолке и на лицевом фасаде, который выходит на Банный переулок (там отваливаются кирпичи, даже зеленой сетки нет, чтобы их удержать), а до конца июля 2022 года — отремонтировать крышу.

В июне и августе сотрудники комитета провели проверки и убедились, что ничего из этого не сделано. Тогда в октябре 2022 года КГИОП подал иск к КИО, «Детгиз» и ГУ МВД. Комитет просит обязать их провести указанные работы в течение года со дня вступления в силу решения суда и назначить неустойку за каждый месяц неисполнения. Дело рассматривается Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти, ближайшее заседание назначено на 13 июня.



В комитете по инвестициям на вопрос «Фонтанки», планируется ли вовлечение памятника в инвестиционный оборот, сообщили, что это невозможно до завершения судебных разбирательств.

Вероятно, имеется в виду не только спор с «СВ-Консалт», развязка которого не за горами. Как сообщили «Фонтанке» в КИО, в конце февраля комитет подал иск о расторжении договора безвозмездного пользования с «Детгизом». Дело принято к производству, первое заседание назначено на 1 июня.



— Обеспечение содержания нежилых помещений, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам, относится к компетенции администрации района, — добавили в КИО. В администрации, судя по всему, сложа руки не сидят, но разводят ими — мол, не всесильны.

Замглавы Центрального района Дмитрий Спиридонов в ответ на обращение Корниченко в конце марта сообщил, что есть методика рассчета затрат на содержание нежилых зданий, которые являются собственностью города и не переданы третьим лицам. В ней прописаны определенные мероприятия по содержанию объектов. Капитального ремонта в перечне этих работ нет. А значит, отремонтировать фасады и кровлю администрация не может.



Однако Жилищное агентство Центрального района в 2023 году планирует установить на фасаде здания сетку.

Также учреждение в конце прошлого года направило КИО письмо о необходимости рассмотреть возможность вовлечения объекта в хозяйственный оборот. И попросило «ТГК-1» сохранить нагрузки тепловой энергии, чтобы обеспечить теплоснабжение здания в отопительном периоде 2023/2024.

Обычно на такие безвыходные ситуации, связанные с использованием культурного наследия в Петербурге, обращает внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Хотя формально, здесь ничего не сносили, все разваливается само. Глава «Детгиза» попытал удачу и обратился в Следственный комитет. В январе 2023 года оттуда пришло письмо: обращение по принадлежности передано в Генпрокуратуру. Больше Корниченко по этому вопросу никаких писем не получал.

