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    Около 800 личных дел уничтожил пожар. Гражданина Казахстана наказали за поджог омского военкомата

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    7 комментариев

    Гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова наказали 13 годами колонии строгого режима за поджог здания военкомата Омской области. Преступление расценили как теракт (вторая часть 205-й статьи УК РФ). Об этом 4 мая сообщает «Коммерсант».

    В мае 2022 года вместе с сообщником, Диасом Сеилом, он бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в помещение военного комиссариата. Площадь возгорания составила 10 «квадратов», сгорело около 800 личных дел призывников. Затем оба выехали из России. Молдахметова позже задержали при попытке въезда в РФ, а его подельник до сих пор в федеральном розыске.

    Следователям Молдахметов разъяснил, что задание о поджоге получил от анонима из мессенджера. За это ему обещали гонорар — 6 млн тенге.

    В УФСБ заявили, что целью преступления была «дестабилизации деятельности органов исполнительной власти и срыва призывной кампании по набору добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине». Известно также, что сообщники так и не получили деньги от заказчика.

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    Поджог военкомата
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    Комментарии 7

    Гость04 Мая 2023 в 18:55
    800 ПОХРЕСНИКов. правда?
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