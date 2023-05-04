Дорожный ремонт ограничит движение по Арсенальной набережной и улице Софьи Ковалевской

С 6 мая изменится схема движения транспорта в четырех районах Петербурга: Адмиралтейском, Калининском, Невском и Петродворцовом. О новых ограничениях 4 мая предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Адмиралтейский район
С 6 по 11 мая ограничат проезд по улице Ивана Черных от улицы Розенштейна до проспекта Стачек. Там ремонтируют дорожное покрытие. Также напомним, что до 23 мая ограничено движение по площади Стачек от Перекопской улицы до Промышленной улицы, а до 19 апреля 2025 года — по улице Розенштейна от набережной Обводного канала до Молодежного переулка, у дома 43–45 по улице Шкапина.
Калининский район
До 20 мая будет ограничено движение по Арсенальной набережной от Арсенальной улицы до Литейного моста. Там тоже отремонтируют дорогу.
Также из-за ремонта дороги с 6 по 8 мая перекроют проезд по улице Софьи Ковалевской от проспекта Науки до Северного проспекта. Работы там ведутся с 26 апреля, а завершиться должны 25 мая. Объезд перекрытого участка предусмотрен по проспекту Науки, Гражданскому и Северному проспектам, улице Карпинского и улице Руставели.
Невский район
С 6 мая по 30 августа будет закрыто движение по Якутской улице от улицы Крыленко до Кудровского проезда. Там реконструируют теплосеть. Объехать перекрытие можно будет по улице Крыленко, проспекту Большевиков и Кудровскому проезду.
А до 24 мая ограничат движение у дома 28 по Товарищескому проспекту. Водителей там потеснят для строительства светофора.
Петродворцовый район
До 26 мая из-за работ по устройству водопроводной сети ограничат проезд по нечетной стороне Портовой улицы вдоль дома 19, литера А, в поселке Стрельна.