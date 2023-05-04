    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, зап

    768мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd78.61eur87

    Дорожный ремонт ограничит движение по Арсенальной набережной и улице Софьи Ковалевской

    1010
    1 комментарий

    С 6 мая изменится схема движения транспорта в четырех районах Петербурга: Адмиралтейском, Калининском, Невском и Петродворцовом. О новых ограничениях 4 мая предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    Адмиралтейский район

    С 6 по 11 мая ограничат проезд по улице Ивана Черных от улицы Розенштейна до проспекта Стачек. Там ремонтируют дорожное покрытие. Также напомним, что до 23 мая ограничено движение по площади Стачек от Перекопской улицы до Промышленной улицы, а до 19 апреля 2025 года — по улице Розенштейна от набережной Обводного канала до Молодежного переулка, у дома 43–45 по улице Шкапина.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Калининский район

    До 20 мая будет ограничено движение по Арсенальной набережной от Арсенальной улицы до Литейного моста. Там тоже отремонтируют дорогу.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Также из-за ремонта дороги с 6 по 8 мая перекроют проезд по улице Софьи Ковалевской от проспекта Науки до Северного проспекта. Работы там ведутся с 26 апреля, а завершиться должны 25 мая. Объезд перекрытого участка предусмотрен по проспекту Науки, Гражданскому и Северному проспектам, улице Карпинского и улице Руставели.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Невский район

    С 6 мая по 30 августа будет закрыто движение по Якутской улице от улицы Крыленко до Кудровского проезда. Там реконструируют теплосеть. Объехать перекрытие можно будет по улице Крыленко, проспекту Большевиков и Кудровскому проезду.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    А до 24 мая ограничат движение у дома 28 по Товарищескому проспекту. Водителей там потеснят для строительства светофора.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Петродворцовый район

    До 26 мая из-за работ по устройству водопроводной сети ограничат проезд по нечетной стороне Портовой улицы вдоль дома 19, литера А, в поселке Стрельна.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПерекрытия движенияОграничения движения транспорта
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close