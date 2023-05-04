Песков: Ответ на атаку беспилотников на Кремль будет продуманным

Москва рассматривает различные варианты ответа на атаку беспилотников на Кремль. Шаги будут продуманными и отвечающими интересам страны, сообщил 4 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Он объяснил, почему информация о попытке нанесения ударов беспилотниками по кремлевской резиденции главы государства была дана отдельно. По словам Пескова, в привычное время общения с журналистами ситуацию оценивали оперативные службы, поэтому было решено сообщить об атаке позже, пишет РИА Новости.



Также он рассказал про реакцию Владимира Путина на случившееся. «В сложных, экстремальных ситуациях он всегда ведет себя спокойно, собранно, четко отдает команды», — сказал Песков. Он отметил, что в среду, 4 мая, президент работает в Кремле, где у него ожидается встреча с главой Минэкономразвития Решетниковым. Обращения Путина или экстренного заседания Совбеза РФ не планируется.

