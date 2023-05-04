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    Песков: Ответ на атаку беспилотников на Кремль будет продуманным

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    Москва рассматривает различные варианты ответа на атаку беспилотников на Кремль. Шаги будут продуманными и отвечающими интересам страны, сообщил 4 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он объяснил, почему информация о попытке нанесения ударов беспилотниками по кремлевской резиденции главы государства была дана отдельно. По словам Пескова, в привычное время общения с журналистами ситуацию оценивали оперативные службы, поэтому было решено сообщить об атаке позже, пишет РИА Новости.

    Также он рассказал про реакцию Владимира Путина на случившееся. «В сложных, экстремальных ситуациях он всегда ведет себя спокойно, собранно, четко отдает команды», — сказал Песков. Он отметил, что в среду, 4 мая, президент работает в Кремле, где у него ожидается встреча с главой Минэкономразвития Решетниковым. Обращения Путина или экстренного заседания Совбеза РФ не планируется.

    Говоря о том, кто может стоять за атакой беспилотников, Песков упомянул Вашингтон, назвав «смехотворными» попытки США откреститься от ситуации. Песков сказал, что «определение целей, определение средств — это всё диктуется Киеву из Вашингтона».

    Атака украинских беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Официально о ней сообщили в среду днем. Пресс-служба президента назвала инцидент спланированной террористический акцией и покушением на главу государства. Было возбуждено уголовное дело о теракте. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили в Кремле. Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к произошедшему. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что не может подтвердить сообщения об атаке, а заявления Москвы, по его мнению, нужно «делить на два».

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