Сергей Зверев, Бедрос Киркоров и толпы бабушек. Как в Подмосковье хоронят модельера Вячеслава Зайцева: онлайн-репортаж

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев скончался
Прощание с модельером и народным художником РФ Вячеславом Зайцевым пройдет
Прямой эфир с церемонии прощания с Вячеславом Зайцевым
Автор: Екатерина Рябчук / MSK1.RU
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Отец Филиппа Киркорова — Бедрос рассказал, что Вячеслав Зайцев был близким другом французского модельера Пьера Кардена.
— Был близким другом Пьера Кардена. Он сделал, можно сказать, новое для него, и Пьер Карден для Зайцева. Было столетие Пьер Кардена, он сделал специальные медали и раздал людям, которые были тогда на конкурсе. Так что, эти два великих мастера-кутюрье — Пьер Карден во Франции и он [Вячеслав Зайцев] в Москве — очень дружили, и это дало, может быть, импульс ему. Он старался всегда что-то делать — делать качественно, интересно.
Сергей Политенков / MSK1.RU
«И на его выставках, на его показах всегда был полон салон из зрителей»
Бедрос Киркоров
— Мы дружили с ним — просто он очень любил Филиппа. И могу сказать, что на концертах он редко бывал — попадался или у него какой-то фестиваль, или это. Но когда бывал, сидел всегда на первых местах, — рассказал Бедрос Киркоров.
С большим букетом белых роз пришел на похороны Авангард Леонтьев.
Проститься с кутюрье пришла и одна из его моделей — Татьяна, жена Никиты Михалкова. Она ездила с его коллекциями за рубеж, хотя сам он был не выездным.
На похороны пришла и внучка Вячеслава Зайцева — девушка в желтых очках и с короткой стрижкой.
Несколько десятков человек собрались в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, чтобы проститься с Вячеславом Зайцевым. Сейчас началось отпевание модельера.
Сергей Политенков / MSK1.RU
Прямо сейчас корреспонденты MSK1.RU находятся на похоронах модельера Вячеслава Зайцева. О том, что происходит во время церемонии прощания и кто туда пришел, рассказываем в онлайн-трансляции.
Автор: Екатерина Рябчук / MSK1.RU
На похороны в подмосковное Щелково проститься с модельером приехал и отец Филиппа Киркорова — Бедрос Филиппович. Он пришел с палочками.
Екатерина Рябчук / MSK1.RU
Знакомая модельера Валентина Павловна рассказала, как она работала вместе с Вячеславом Зайцевым, когда он еще жил в Иванове.
Сергей Политенков / MSK1.RU
— Я работала на Ташкентском текстильном комбинате, а у нас работали художники, учились вместе с ним в Иванове на одном курсе. Я всегда мечтала попасть в его дом, чтобы шить платья. И вдруг приезжает он сюда жить, и мы с ним познакомились. Он очень простой, душевный человек. Жалко его очень, как родного человека, — рассказала Валентина Павловна.
Проститься с модельером Вячеславом Зайцевым пришел и артист Сергей Зверев. Он вспомнил о том, каким человеком ему запомнился кутюрье.
— Я к нему присел на коленочки, мы с ним шутили, разговаривали, что еще поработаем, еще дадим всем. Смеялись, шутили. Это вот была неделя моды. Ну вот на мосту которая была. Каким я запомнил его? В советское время это первый художник, который первый признал меня как художника, как дизайнера, — поделился Сергей Зверев.
Екатерина Рябчук / MSK1.RU
— Было не принято вообще видеть друг друга, говорить какие-то прекрасные вещи — это было не принято. Ему в прямом эфире задали вопрос «Кого вы считаете на сегодняшний день самым ярким?» Он в прямом эфире сказал, что это я, когда я еще ни рыба ни мясо. Мне было 20 с копейками лет — еще ребенок, по советским меркам, — добавил артист.
Сейчас на кладбище в Подмосковье собралось много поклонников и друзей модельера Вячеслава Зайцева. Среди них певец Сергей Зверев и народная артистка Надежда Бабкина.
— На месте дежурит полиция. Собралось несколько десятков журналистов. И еще больше зевак, это простые жители Щелково, — сообщает корреспондент MSK1.RU с места событий.
Гроб с телом Вячеслава Зайцева прибыл в собор Троицы Живоначальной в Щелково.
Московский комсомолец / T.me
Советский и российский поэт, певец, музыкант, шоумен и актер Станислав Барецкий рассказал корреспонденту MSK1.RU о том, каким был Вячеслав Зайцев при жизни.
— Он сшил мне малиновый пиджак, и между прочим я до сих пор в нем хожу, — уточнил Барецкий. — Зайцев был великим человеком, который не только создавал малиновые пиджаки, но и сам их носил, — сказал Барецкий.
Станислав Барецкий
Вслед за Вячеславом Зайцевым умер модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет, в последние годы он боролся с онкологией. Впервые Юдашкин рассказал об этом в феврале 2021 года — модельер признался, что борется с заболеванием с 2016 года.
«Он мстит уже умершему Вячеславу Зайцеву»
Близкий друг семьи Николай Головин рассказал Mash о неприязни между Вячеславом Зайцевым и его сыном Егором. Именно поэтому, по словам помощника, он и собирается похоронить его на малоизвестном кладбище.
— В Егоре воспитана матерью ненависть к отцу. Он мстит уже умершему Вячеславу Зайцеву. Он пытается похоронить его незаметно. И сейчас уже с умершим Зайцевым борется. Я надеюсь, что наше государство, учитывая заслуги Вячеслава Михайловича перед страной, похоронит его так, как нужно, — рассказал Николай Головин.
30 апреля на 86-м году ушел из жизни легендарный модельер Вячеслав Зайцев. Он был доставлен с желудочным кровотечением в одну из клиник Подмосковья, где скончался в реанимации.
Несколько лет назад Вячеславу Зайцеву поставили диагноз «болезнь Паркинсона», появились проблемы с суставами и передвижением. Он также перенес два инсульта и испытывал проблемы с речью.
Друг и многолетний партнер Вячеслава Зайцева, организатор конкурсов красоты Вадим Хусаинов рассказал корреспонденту MSK1.RU, на что в последнее время жаловался великий кутюрье.
— Вячеслав Михайлович в целом чувствовал себя нормально, был в абсолютном разуме. Ни на что не жаловался, только на то, что в животе появились уплотнения, возникли проблемы с проходимостью. Он не мог ходить в туалет, — говорит Вадим Хусаинов.
В утрату известного модельера не могут поверить многие дизайнеры и звезды, которые одевались у Зайцева, а некоторые даже считали его своим учителем. Среди них Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Филипп Киркоров и многие другие. О жизненном пути кутюрье мы рассказывали в большом материале.
О смерти модельера высказались его коллеги и друзья.
— Ушла легенда. Приношу соболезнования родным и близким. Он сыграл важнейшую роль для индустрии и признания России на международной модной арене, — прокомментировал «Известиям» смерть Зайцева стилист Александр Рогов.
«Искренне надеюсь, что наследие Вячеслава сохранят»
Александр Рогов, стилист