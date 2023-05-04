Сергей Зверев, Бедрос Киркоров и толпы бабушек. Как в Подмосковье хоронят модельера Вячеслава Зайцева: онлайн-репортаж

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля , ему было 86 лет. Самочувствие кутюрье за последние годы заметно ухудшалось. Он жил за городом в трехэтажном особняке, откуда почти никуда не выходил. Руководство Домом моды передал своему сыну.



Прощание с модельером и народным художником РФ Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая в 12 часов в соборе Троицы Живоначальной в Щелково. Рассказываем, как проходят похороны известного кутюрье.