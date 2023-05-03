Встреча на троих на КАД перевернула мир водителя каршеринга вверх тормашками

Движение по кольцевой автодороге Петербурга вечером 3 мая затруднила авария с участием каршеринга. Почти две полосы занял «перевертыш».
Около 15:40 на 29-м километре внутреннего кольца КАД, между проспектом Культуры и съездом в Мурино, столкнулись три легковых автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Одна из машин в результате перевернулась на крышу. Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», вверх тормашками очутился каршеринговый Nissan Qashqai.
Авария обошлась без пострадавших, добавили в дорожном управлении. Поврежденным транспортом заняты полоса безопасности и первая полоса. По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП на месте все еще небольшой затор, тянущийся от проспекта Культуры.