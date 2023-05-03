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    Собственникам квартиры в доме Баструевой придется отменить перепланировку. На этом настоял КГИОП

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    Куйбышевский райсуд Петербурга удовлетворил иск КГИОП к собственникам квартиры в доходном доме Баструевой. Они заменили окна на металлопластиковые и сделали перепланировку.

    О подробностях истории 3 мая рассказывает объединенная пресс-служба судов города. Отмечается, что здание 36А по улице Рубинштейна — объект культурного наследия и у жильцов не было разрешения на проведенные работы. Согласно материалам суда, в квартире заменили шесть окон, расчистили пол, стены и потолок до кирпичной кладки, демонтировали перегородки и поставили новые, заменили полы, сети водоснабжения, канализации и электроснабжения, сделали внутреннюю отделку помещения, и не только.

    Отмечается, что ответчики направляли в КГИОП на согласование акты государственной историко-культурной экспертизы и проектную документацию, предусматривающую перепланировку квартиры. Комитет документы отклонил.

    Суд обязал собственников в течение полутора лет привести планировку квартиры, в том числе окна, в соответствие с согласованной КГИОП документацией. Если это не будет сделано в срок, с каждого из четверых ответчиков взыщут неустойку в 15 тысяч рублей и дальше им придется отдавать по 10 тысяч каждый месяц, пока требования не будут выполнены.

    Доходный дом Марии Баструевой был построен в 1873 году по проекту архитектора Василия Кенеля — автора проекта первого стационарного петербургского цирка Чинизелли. Через несколько лет здание перестроили в стиле необарокко.

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