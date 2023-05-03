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    Посмотрите на зарыбление Невы. Туда выпустили больше двух тысяч молодых лососей

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    В Неву выпустили больше 2,5 тысячи молодых атлантических лососей. Это была восьмая акция зарыбления водоемов Петербурга, пресс-служба ГУП «Водоканал» 3 мая показывает, как она прошла.

    Водоканал Санкт-Петербурга

    Зарыбление – важная часть миссии по сохранению бассейна Балтийского моря. Его проводят для оздоровления и восстановления биологических ресурсов Невы и Финского залива, отмечают на предприятии.

    «За семь лет было выпущено 9 507 молодых сигов, 1 500 экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобика, а также 6 600 молоди атлантического лосося, 25 000 сеголеток судака», – рассказал глава дирекции природопользования Водоканала Павел Михайлов.

    Акцию провели вместе с Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства и Невским рыбоводным заводом. Он выращивает атлантического лосося уже больше ста лет.

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