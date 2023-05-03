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    Житель Петербурга нашел в колодце на даче человеческие кости

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    Спасатели извлекали человеческий скелет из колодца в СНТ «Заря» в Кировском районе области.

    Полицию на участок вызвал 36-летний хозяин, житель Петербурга, накануне около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 3 мая. Мужчина несколько лет игнорировал дачу, а когда приехал вновь и заглянул в колодец, пожалел об этом.

    Внизу он увидел человеческие кости.

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    Как сообщает аварийно-спасательная служба области, из колодца останки человека доставали спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

    Кости направлены в морг для установления пола и возраста погибшего.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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