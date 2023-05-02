Петербуржцев просят оценить, хорошо ли убрали город после зимы

Комитет по благоустройству Петербурга запустил онлайн-голосование по итогам весеннего месячника благоустройства. Горожан просят оценить качество уборки в своем районе.
Принять участие в опросе можно на сайте комитета по благоустройству. После нажатия кнопки «Начать опрос» участников просят выбрать из предложенного списка свой район и ответить, насколько вы удовлетворены или не удовлетворены, как убирают улицы этой весной. «Важно оценивать уборку в целом: состояние дворов, парков, садов, скверов, уличных территорий, а также территорий у школ, детских садов, социальных учреждений, торговых центров и магазинов», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Голосование продлится со 2 по 14 мая. Такие опросы комитет проводит дважды в год — весной и осенью — после месячников благоустройства. По итогам опроса определяют самые чистые районы и те, где с уборкой справляются хуже.