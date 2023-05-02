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    Каршеринг собрал пять машин на Планерной улице

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Водитель каршеринга устроил массовое ДТП в Приморском районе Петербурга днем 2 мая. Он собрал «паровозик» из припаркованных автомобилей. В том числе, досталось еще одной арендной машине.

    Авария произошла на Планерной улице, в районе домов 43 и 45, сообщает читатель «Фонтанки». Судя по кадрам с места ДТП, столкнулись в общей сложности шесть машин: сам каршеринговый кроссовер, три легковые, еще один кроссовер и каршеринговый микроавтобус. Сильнее всего досталось двум легковушкам, принявшим на себя основной удар, особенно «Мерседесу».

    «Фонтанка.ру»

    О пострадавших не сообщается. Движению авария не мешает.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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