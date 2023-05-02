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    Петербуржец отомстил доносом бывшей сожительнице за изгнание. Он обвинил ее в поддержке Невзорова*

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    Обиженный петербуржец, которого сожительница бросила и выгнала из дома, решил в отместку сделать донос. 39-летний мужчина позвонил в полицию по телефону доверия и обвинил экс-пассию в поддержке Украины. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 мая.

    Звонок от жителя города поступил накануне вечером. Заявитель рассказал о том, что его бывшая работает учителем и при этом поддерживает высказывания Александра Невзорова* (Признан иноагентом — прим. ред), а также сочувствует Украине. Также мужчина отметил, что женщина якобы является родственницей журналиста и говорила, что никого не боится, так как имеет связи в МВД.

    Приехавшие сотрудники полиции проявили понимание и выслушали оговоренную. Она пояснила, что бывший специально строит ей козни, так как та его выгнала. Женщина написала встречное заявление на клеветника.

    *Признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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