Петербуржец отомстил доносом бывшей сожительнице за изгнание. Он обвинил ее в поддержке Невзорова*

Обиженный петербуржец, которого сожительница бросила и выгнала из дома, решил в отместку сделать донос. 39-летний мужчина позвонил в полицию по телефону доверия и обвинил экс-пассию в поддержке Украины. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 мая.



Звонок от жителя города поступил накануне вечером. Заявитель рассказал о том, что его бывшая работает учителем и при этом поддерживает высказывания Александра Невзорова* (Признан иноагентом — прим. ред), а также сочувствует Украине. Также мужчина отметил, что женщина якобы является родственницей журналиста и говорила, что никого не боится, так как имеет связи в МВД.