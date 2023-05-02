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    Ленинградский детектив. В Выборге третий месяц находят фрагменты тела неизвестного мужчины

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    Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено после обнаружения фрагментов тела в пакетах в Выборге. Об этом 2 мая сообщает Следственный комитет Ленобласти.

    Страшную находку накануне сделал 16-летний юноша. Зачем-то он заглянул в пространство между стадионом и гаражами в районе улицы Путейской. Там лежали три черных полиэтиленовых мешка для строительного мусора. По запаху стало понятно, что внутри не старые обои со штукатуркой.

    В СК напомнили, что еще один фрагмент тела был найден 16 февраля возле Аннинских укреплений за Петровским мостом, а 17 апреля в заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне «Батарейная Гора» нашли мужскую ногу в черном пакете. При помощи генетической экспертизы будет установлено, принадлежат ли все эти части одному человеку.

    Следственные органы просят граждан, обладающих какой-либо информацией об исчезновении мужчин в любых регионах России, связаться с ними по телефонам:

    Отдел дежурных следователей СК Российской Федерации по Ленобласти 8(812)492–01–58, СО по городу Выборг СУ СК России по Ленобласти 8(81378) 53707, полиция 02.

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