Ленинградский детектив. В Выборге третий месяц находят фрагменты тела неизвестного мужчины

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено после обнаружения фрагментов тела в пакетах в Выборге. Об этом 2 мая сообщает Следственный комитет Ленобласти.



Страшную находку накануне сделал 16-летний юноша. Зачем-то он заглянул в пространство между стадионом и гаражами в районе улицы Путейской. Там лежали три черных полиэтиленовых мешка для строительного мусора. По запаху стало понятно, что внутри не старые обои со штукатуркой.

В СК напомнили, что еще один фрагмент тела был найден 16 февраля возле Аннинских укреплений за Петровским мостом, а 17 апреля в заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне «Батарейная Гора» нашли мужскую ногу в черном пакете. При помощи генетической экспертизы будет установлено, принадлежат ли все эти части одному человеку.