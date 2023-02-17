    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    2 м/с, ю-в

    760мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.76eur79.98

    Найденную в Выборге ногу ищут среди нераскрытых дел прошлых лет. Что еще нашли у Анненских укреплений

    1735
    1 комментарий

    Почти весь световой день у Петровского моста, где нашли части человека, работали сотрудники следственно-оперативной группы.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, помимо ноги (предположительно, мужчины), эксперты забрали от памятника архитектуры «Анненские укрепления» пластиковую бутылку, полиэтиленовый пакет, а также нашли след от протектора.

    СК области накануне возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Эксперты предположили, что у моста нога пролежала 2–4 недели.

    Дело уже успели рассмотреть на межведомственной рабочей группе по расследованию неочевидных особо тяжких преступлений, в том числе и прошлых лет, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

    «Фонтанка» писала, что накануне утром в полицию позвонила пожилая женщина и сообщила, что нашла человеческие ноги у Анненских высот во время прогулки с собакой. Когда полицейские прибыли на место, то нашли одну ногу, которая принадлежит мужчине.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОстанкиУбийствоОстанки человека
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close