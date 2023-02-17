Найденную в Выборге ногу ищут среди нераскрытых дел прошлых лет. Что еще нашли у Анненских укреплений

Почти весь световой день у Петровского моста, где нашли части человека, работали сотрудники следственно-оперативной группы.
Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, помимо ноги (предположительно, мужчины), эксперты забрали от памятника архитектуры «Анненские укрепления» пластиковую бутылку, полиэтиленовый пакет, а также нашли след от протектора.
СК области накануне возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Эксперты предположили, что у моста нога пролежала 2–4 недели.
Дело уже успели рассмотреть на межведомственной рабочей группе по расследованию неочевидных особо тяжких преступлений, в том числе и прошлых лет, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти.
«Фонтанка» писала, что накануне утром в полицию позвонила пожилая женщина и сообщила, что нашла человеческие ноги у Анненских высот во время прогулки с собакой. Когда полицейские прибыли на место, то нашли одну ногу, которая принадлежит мужчине.