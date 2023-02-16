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    СК области показал место, где в Выборге нашли ноги, и рассказал, сколько они там пролежали

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    Областные следователи продолжают работать в Выборге, где у памятника оборонным укреплениям нашли человеческие останки.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти 16 февраля, фрагмент тела, который обнаружили за Петровским мостом у Анненских укреплений, принадлежит, предположительно, мужчине и пролежал там от 2 до 4 недель.

    пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

    Судя по короткому видео, которое предоставило СК, земля рядом с местом находки сильно перекопана.

    Продолжаются поиски остальных частей тела.

    Проводится доследственная проверка.

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