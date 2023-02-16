СК области показал место, где в Выборге нашли ноги, и рассказал, сколько они там пролежали

Областные следователи продолжают работать в Выборге, где у памятника оборонным укреплениям нашли человеческие останки.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти 16 февраля, фрагмент тела, который обнаружили за Петровским мостом у Анненских укреплений, принадлежит, предположительно, мужчине и пролежал там от 2 до 4 недель.
пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
Судя по короткому видео, которое предоставило СК, земля рядом с местом находки сильно перекопана.
Продолжаются поиски остальных частей тела.
Проводится доследственная проверка.